Quién es el creador del hit de la selección argentina en el Mundial y qué dice la letra

KANSAS CITY (enviado especial).- Bastó con que los jugadores de la selección argentina canten su pegadizo estribillo, para que el nuevo tema que ya se escuchaba en las tribunas de los estadios norteamericanos se transormara rápidamente en un himno en toda la Argentina.

"Palmito" viajó a Estados Unidos para seguir de cerca los partidos de la selección argentina Instagram (@palmitomusica)

En plena fiebre mundialista y durante los festejos por la victoria ante Egipto, la cuenta oficial de AFA subió una pieza en la que se ve a los jugadores argentinos festejando al ritmo de “La Cuarta Estrella”, la canción que compuso Pablo Quintana, un hincha de la selección que se hace llamar “Palmito Música”, y que ya se perfila “el himno” de los hinchas argentinos en este Mundial.

La hinchada argentina festeja la victoria después del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Días después del festejo de la Scaloneta en Atlanta, el creador del hit que busca reemplazar a “Muchachos” de Qatar dialogó con LA NACION. “Ver a los jugadores cantando ‘La Cuarta Estrella’ en el vestuario fue el sueño de mi vida cumplido”, señaló desde Kansas City el joven que viajó al Mundial contratado por la TV Pública y que, hasta el momento, asistió a todos los partidos de la selección.

La melodía de la canción está basada en “No me arrepiento de este amor”, el clásico de cumbia interpretado por Gilda. “Todo arrancó hace seis meses, en mi casa, cuando pensé en ‘soy hincha de la selección’ en la parte de ‘no me arrepiento de este amor’. A partir de ahí empezó a bajar la letra. También consulté con amigos para ver de qué se podía hablar y qué se podía hacer ”, relató.

Los jugadores cantaron la canción en el vestuario tras el triunfo ante Egipto Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Como pasó con el hit “Muchachos” hace cuatro años, la nueva canción recoge tres elementos que acompañan al hincha que sigue a la selección: la causa Malvinas y las figuras de Diego Maradona y Lionel Messi.

Además, recuerda el Mundial de 1994 jugado en los Estados Unidos, cuando Maradona fue suspendido en el último partido de la fase de grupos por un doping positivo que lo dejó afuera. “Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar”, señala el tema.

El equipo argentino festeja la victoria después del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Pese al suceso de la canción durante los banderazos y en los estadios estadounidenses, “Palmito” afirmó no haber tenido ningún contacto con futbolistas de la selección. “Intuía que ya les había llegado, pero de ahí a que se la sepan y la canten en un festejo es otro mundo. Yo no quería forzar nada: quería que la cantaran solamente si la sentían. Fue una locura hermosa”, expresó.

Luego de que las imágenes se viralizaran, se espera que “La Cuarta Estrella” vuelva a sonar más fuerte que nunca este sábado, cuando la Argentina se enfrente con Suiza por los cuartos de final del Mundial en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Qué dice la letra

La letra completa de “La cuarta estrella” dice lo siguiente:

Soy hincha de la selección,

La aliento con el corazón,

Ganamos la tercera con Lionel,

Queremos ser campeones otra vez,

Y 32 años después,

La Scaloneta va a vengar,

La Copa que le robaron al diez,

La que no nos dejaron levantar,

Quiero ver la cuarta estrella,

Brillar en la camiseta,

Soy argento de la cuna hasta el cajón,

Por Malvinas,

Por el Diego,

Por la última de Leo,

Argentina quiero verte bicampeón.