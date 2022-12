Quién es Randal Kolo Muani, el vecino de Kylian Mbappé que encontró su lugar por la tragedia de Emiliano Sala y sufrió ataques racistas tras la final del Mundial

escuchar

“Ustedes fueron el jugador número 12″, escribió en sus redes sociales el entrenador Lionel Scaloni en agradecimiento a todos los argentinos, luego de los festejos por la consagración del seleccionado de fútbol como campeón del mundo en Qatar 2022. El 12, en realidad, podría asociarse a muchas cosas que lo tienen en carne viva por estas horas: la cifra que llevó en la camiseta en su paso en España por Deportivo La Coruña, el club en el que más tiempo jugó y donde lo idolatran; los partidos que disputó en Newell’s, donde debutó profesionalmente como jugador, y la cifra del dorsal que tenía Randal Kolo Muani, el francés que no logró vulnerar a Dibu Martínez en el mano a mano en el descuento del suplementario, que dejó a la Argentina con una vida extra en la final del Mundial.

El delantero pudo haber quedado en la historia por darle a Francia el segundo título consecutivo, pero falló esa situación clara cuando el juego estaba 3-3 y la definición se encaminaba a los penales. Los recuerdos de su primera Copa del Mundo le deben generar pesadillas. Quedó marcado futbolísticamente por esa acción y es uno de los que sufrió ataques racistas de sus propios hinchas luego de la derrota. En rigor, pasó por todo tipo de sensaciones en poco más de un mes el futbolista del Eintracht Frankfurt alemán. Entró por la ventana en el Mundial y quiso escaparse por la puerta de servicio.

Inicialmente no había sido considerado en la lista de 26, motivo por el que viajó a Japón para la pretemporada de su club, a mediados de noviembre, pero se convirtió en una rueda de auxilio en un plantel que acumulaba lesionados al reemplazar al desafectado Christopher Nkunku, y fue titular únicamente frente a Túnez, en el encuentro que el DT Didier Deschamps apostó por los suplentes porque el seleccionado ya estaba clasificado a los octavos de final. Luego, marcó el 2-0 definitivo en la semifinal ante Marruecos, en la primera pelota que tocó. No obstante, termina siendo recordado por saltar al campo antes de finalizar el primer tiempo en lugar de Ousmane Dembelé, porque a él le cometió el penal Nicolás Otamendi para el descuento galo, y por quedar cara a cara con el arquero argentino en la jugada en la que algunos de sus compañeros, que estaban afuera de la cancha, se dejaron llevar por la emoción y se metieron unos metros adentro, iniciando un festejo ahogado por la pierna izquierda de Martínez.

Todos los jugadores de Francia celebraron el "casi" gol de Kolo Muani que le daba el título al equipo galo

Kolo Muani cumplió 24 años durante el Mundial, el 5 de este mes. En aquel 1998 en el que su país fue anfitrión y campeón de la Copa, Randal nació 15 días antes que Kylian Mbappé en las afueras de París y creció en Bondy, su ciudad natal, formándose como jugador en una de las escuelas de fútbol de una zona que es muy visitada por los cazadores de talentos. Allí se conocieron, se hicieron compinches con la pelota como nexo, aunque no compartieran vestuario. AS Bondy es el club más importante de esa región en la Isla de Francia, donde habita casi una quinta parte de la población del país, y en el que creció la hoy estrella francesa, a la que enfrentaba en los duelos con el US Torcy, del que Kolo Muani emigró dos años antes que Mbappé se fuera del club en el que todavía trabaja su padre Wilfred como DT.

Una enfermedad le había puesto suspenso a su sueño profesional a los 15. Sufría por la inflamación e irritación del cartílago de crecimiento en la parte superior de la tibia. “Nunca pensé que progresaría. Padecí un dolor inexplicable, pero no entré en pánico. Tardé mucho en crecer, y cuando volví a jugar era muy frágil y demasiado intermitente”, recuerda quien actualmente mide 1,87m.

Randal Kolo Muani convirtió el 2-0 de Francia ante Marruecos, en la semifinal de Qatar 2022. ODD ANDERSEN - AFP

Pudo jugar en Italia, donde se probó en un par de clubes, pero Randal recaló en Nantes, donde estuvo casi una década, aunque los primeros seis años jugó en la filial. De hecho, mientras Mbappé levantaba la copa en Rusia 2018, el franco congoleño jugaba en la cuarta división francesa. Incluso, fue cedido un año al Boulogne de la tercera división, antes de sumarse al equipo principal en 2020. “Era ingenuo, flojo, solamente me divertía, tomaba la pelota, eludía algunos jugadores y luego ya no se me veía en el partido. Tomé concienciaun poco más tarde”, reconoce. Por el fútbol, era capaz de irse “a vivir a Australia, si fuera necesario”.

Para llegar a la Bundesliga esta temporada fue clave su última etapa en el conjunto de la costa oeste francesa, donde encontró la titularidad por una tragedia, la de Emiliano Sala, que falleció en un accidente aéreo cuando estaba cruzando el Canal de la Mancha para unirse al Cardiff. Sus 23 goles en 87 encuentros incluyen los 5 tantos que le permitieron a Nantes obtener la Copa de Francia, antes de ser transferido y tasado en 60 millones de euros. Es el valor que le pusieron los alemanes luego de anotar ocho veces y dar 11 asistencias en 23 encuentros por cualquier competición, incluyendo la Champions League actual, donde el próximo cruce lo tendrán con Napoli, de Italia.

Randal Kolo Muani debutó en la selección mayor francesa en la Liga de Naciones, en septiembre pasado.

En la selección de Francia, Kolo Muani tenía apenas dos partidos jugados antes del inicio de Qatar 2022. Fueron este año, en la Liga de Naciones, en septiembre pasado. “Me lo imaginaba más para 2023. Me veía actuando en mi club y creciendo allí. No esperaba que me llamaran inmediatamente después de mi llegada a Frankfurt”, confesó por entonces, en un vuelco enorme a su vida profesional.

A veces, recuerda que esa mutación comenzó luego de ver dos veces la tarjeta roja en apenas cinco partidos en 2019. “La segunda expulsión me golpeó en la nuca. Me quedaba en mi casa, no quería hacer nada. Mi familia fue mi sostén y gracias a su apoyo comencé con entrenamientos individuales, a ver videos y trabajar mucho en mí. Desde entonces presto atención a los detalles sobre cómo voy a comer, cómo voy a dormir o cómo me voy a recuperar”, sostiene.

Todo Francia abraza a Randal Kolo Muani, que en la primera pelota que tocó anotó el gol que sentenció la victoria ante Marruecos en el estadio Al Bayt. Clive Brunskill - Getty Images Europe

Pese a los golpes de ayer y de hoy, Randal mira hacia adelante. Ya no quiere distraerse con nada. Aunque en el Mundial haya llevado un número maldito para jugar una final con la Argentina, que en 1978 se consagró campeón después de que otro número 12, Rob Rensenbrink, impactara en el palo su remate en el minuto 90 y eso le negara el título a la Naranja Mecánica. Ahora disciplinado, Kolo Muani buscará en el futuro la revancha que no tuvo el holandés.