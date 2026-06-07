La estrella del Real Madrid que quedó afuera del Mundial y se fue a estudiar a Harvard
Eduardo Camavinga aprovechó su ausencia en la nómina de la selección francesa para realizar un curso en la prestigiosa universidad de Estados Unidos
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La ausencia de Eduardo Camavinga en la lista definitiva de Didier Deschamps para el Mundial 2026 generó sorpresa en el mundo del fútbol. Ante la decisión técnica del entrenador francés, el volante del Real Madrid lejos de entristecerse o irse de vacaciones a Ibiza, decidió ocupar su tiempo con una formación académica en Boston, Massachusetts. De esta manera, aprovechó el parate de las competiciones por la Copa del Mundo para crecer profesionalmente.
El jugador se inscribió nada más y nada menos que en el reconocido centro Harvard Business School para realizar el curso denominado The Business of Entertainment, Media, and Sports, más conocido por sus siglas BEMS. La noticia sobre su actividad intelectual trascendió en las últimas horas en sus redes sociales y causó impacto a nivel internacional, ya que mostró una faceta distinta fuera de los estadios.
El propio futbolista compartió su experiencia en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 15 millones de seguidores, para confirmar su paso por la institución educativa. “Unos días aprendiendo, escuchando y creciendo. Agradecido por la experiencia en Harvard Business School”, expresó Camavinga a través de un mensaje público.
Esta iniciativa refleja su voluntad de priorizar el aprendizaje personal mientras sus compatriotas se preparan para el inicio de la competencia mundialista. A pesar de que Francia se perfila como uno de los grandes candidatos al título por la calidad de su plantel, Camavinga no forma parte de la delegación en esta oportunidad.
La determinación de Deschamps de excluir al mediocampista respondió a criterios estrictamente deportivos. El cuerpo técnico priorizó la regularidad y el rendimiento constante de los jugadores que llegaron a la concentración en mejor estado físico y futbolístico. El nivel exhibido por Camavinga durante la última temporada en España condicionó sus posibilidades de integrar el equipo. Las lesiones frecuentes y la falta de continuidad en el Real Madrid afectaron su ritmo de competencia durante el ciclo previo al torneo.
En su lugar, Francia optó por futbolistas que mantuvieron un rendimiento sostenido en sus respectivos clubes durante el último año. Entre ellos, destacan nombres como Warren Zaïre-Emery, quien representa al París Saint-Germain, y Manu Koné, volante que defiende la camiseta de la Roma.
Mientras sus colegas ultiman detalles para el debut en la Copa del Mundo, el jugador formado en el Rennes aprovecha su tiempo libre en Boston para adquirir herramientas en el ámbito de los negocios, el entretenimiento y el deporte, disciplinas que podrían abrirle muchas puertas en su futuro cuando cuelgue los botines.
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