Quién es Yutiel Susano, el juvenil de River que quedó ante una oportunidad inesperada en Bogotá

La lesión de Gonzalo Montiel abrió un escenario inesperado en River y puso bajo los reflectores a un futbolista que todavía no debutó en primera división. Ángel Yutiel Susano, defensor de 19 años formado desde pequeño en el club, fue convocado para integrar la delegación que viajó a Colombia para afrontar este miércoles, desde las 21.30, el partido de ida ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La situación surgió a partir de una combinación de lesiones y decisiones tomadas al confeccionar la lista para el certamen continental. Montiel sufrió una distensión en el aductor izquierdo durante el triunfo por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors y quedó descartado. El uruguayo Giovanni González, incorporado en este mercado de pases, no fue incluido entre los cinco cambios habilitados para esta instancia. Fabricio Bustos, por su parte, se encuentra entre los jugadores que no son tenidos en cuenta, en el famoso “container”, esperando por definir su futuro fuera del club. Así, una nómina que originalmente tuvo 50 futbolistas dejó a Eduardo Coudet prácticamente sin especialistas para ocupar ese sector.

Susano llegó desde muy chico al club

En ese contexto apareció Susano. Nació el 31 de enero de 2007 en Isidro Casanova, partido de La Matanza, mide 1,76 metros y es diestro. Sus primeros pasos con una pelota fueron en el baby fútbol de Américo Passadores y Justo Villegas, dos clubes de su barrio. En 2015, cuando tenía ocho años, superó una prueba en River y comenzó un recorrido por las divisiones formativas que, 11 años más tarde, lo llevó hasta una convocatoria para una serie de eliminación directa de la Sudamericana.

Conocido entre sus compañeros como “Terry” y también como “Sasu”, se formó principalmente como marcador central derecho, aunque la polifuncionalidad se transformó en uno de los rasgos de su recorrido. A lo largo de las inferiores ocupó ambos puestos de la defensa y también actuó en la mitad de la cancha. Ya en Reserva, el entrenador Marcelo Escudero incluso lo utilizó como volante central. “Me dio la confianza para que juegue de 5”, explicó el futbolista después de un partido en Tucumán.

El juvenil ya había expresado qué representa ese recorrido dentro del club en el que se formó desde pequeño. “Siento un orgullo enorme al poder defender la camiseta de River y siempre que entro a la cancha la defiendo a muerte”, afirmó en su momento.

Fue campeón con River de la octava división en 2022

Según los números recopilados por Transfermarkt, Susano suma 14 partidos en reserva, con 957 minutos, un gol y ninguna asistencia. Su estreno en la categoría se produjo este año frente a Unión y tuvo una particularidad: convirtió un gol. Sin embargo, su continuidad sufrió un freno reciente por una pubalgia y todavía no fue convocado en lo que va del Torneo Proyección Clausura.

El acercamiento al plantel profesional había comenzado antes de que la emergencia en el lateral derecho lo colocara entre las alternativas de Coudet. A fines de marzo fue convocado para entrenarse con primera división durante las prácticas realizadas en Cardales por la fecha FIFA. Más adelante integró la pretemporada en España y también viajó a Portugal para el amistoso que River disputó frente a Flamengo, el 3 de julio, en Faro. Aquella vez estuvo entre los suplentes.

La particularidad del caso de Susano va más allá de su escasa experiencia en Reserva: todavía no posee contrato profesional con River. En cuestión de meses pasó de sumar sus primeros minutos en la categoría que dirige Escudero a integrar una concentración del plantel superior, realizar una pretemporada europea y viajar para un encuentro internacional oficial.

Yutiel Susano (derecha) entrenándose bajo las órdenes de Eduardo Coudet

Por eso, aunque una eventual aparición ante Independiente Santa Fe supondría un salto enorme, Susano ya conoce la dinámica del grupo profesional. La diferencia estará en el escenario: River jugará en los 2553 metros de altura sobre el nivel del mar de Bogotá, por una instancia eliminatoria de la competencia internacional que pasó a tener un peso decisivo para el equipo después de un comienzo irregular en el Clausura.

Todavía no se sabe si Chacho lo elegirá para el equipo titular o improvisará poniendo a Lucas Martínez Quarta sobre el lateral derecho, una función que ya cumplió incluso con la selección argentina. Esa es la variante que aparece como principal posibilidad para conformar una defensa inédita. Pero el juvenil aparece como el único jugador natural disponible para el encuentro en Bogotá. También integra la convocatoria otro juvenil, Jonathan Spiff, aunque su presencia aparece como una opción de recambio entre los delanteros, dentro de una delegación condicionada por las bajas.

Si el entrenador finalmente decide utilizarlo, el debut de Yutiel Susano llegará lejos de Núñez y en una de las noches de mayor exigencia de la temporada.