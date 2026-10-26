Quién ganó el Balón de Oro 2026 y todos los premiados

Se llevó a cabo este lunes la ceremonia del Balón de Oro 2026 en la que Harry Kane fue distinguido con el premio al Mejor Jugador en la ceremonia que llevó a cabo la revista France Football en The London Palladium de Londres para reconocer a los futbolistas, entrenadores y clubes más destacados del período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, día en el que terminó el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá.

El delantero jugó 65 partidos con Bayern Munich y la selección de Inglaterra en los que anotó 73 goles y dio ocho asistencias. Con esas estadísticas, fue el más votado por los 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y se impuso por sobre Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi, otros de los favoritos a quedarse con la prestigiosa estatuilla. Previamente, también se llevó el reconocimiento al máximo artillero en una noche de ensueño para él.

El mismo premio para la rama femenina quedó en manos de Alexia Putellas, quien volvió a obtenerlo tras cuatro temporadas. La española de Barcelona y London City Lionesses había sido condecorada de manera consecutiva en 2021 y 2022 y recibió su tercer Balón de Oro.

El premio al Mejor Entrenador lo recibió Luis De la Fuente, campeón del mundo con la selección de España. Su compatriota Pere Romeu, DT de Barcelona, se quedó con la distinción para la rama femenina. En la categoría de arqueros, Unai Simón fue distinguido entre los varones gracias a que se consagró en la Copa del Mundo 2026 con el combinado ibérico mientras que Cata Coll, de Barcelona, fue condecorada en su rama.

Alexia Putellas ganó el Balón de Oro a la Mejor jugadora por tercera vez Kin Cheung - AP

En los reconocimientos a los futbolistas Sub 21 se repitieron los ganadores y ambos fueron para deportistas de Barcelona: Lamine Yamal se llevó la estatuilla por tercer año seguido y Vicky López, por segundo. El Club del Año masculino fue, otra vez, PSG gracias a, en gran parte, que conquistó la Champions League 2025-2026. En mujeres, la distinción fue para Barcelona.

Por último, Bukayo Saka, jugador de Arsenal, fue condecorado con el Premio Sócrates, que distingue la labor humanitaria, el compromiso social y la solidaridad de los futbolistas fuera de los terrenos de juego.

Bukayo Saka se llevó el Premio Sócrates en la Gala del Balón de Oro Kin Cheung - AP

Todos los ganadores del Balón de Oro 2026