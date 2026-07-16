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Quién ganó más Mundiales: así está la tabla histórica, antes de una nueva final

El certamen más importante del planeta completó 22 ediciones y solo ocho países saben lo que es levantar el trofeo; la Argentina y España van por una nueva consagración

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Lionel Messi besó la copa más preciada en Qatar 2022 y tiene la posibilidad de volver a hacerlo este domingo
Lionel Messi besó la copa más preciada en Qatar 2022 y tiene la posibilidad de volver a hacerlo este domingo Quality Sport Images - Getty Images Europe

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) extendió el Mundial a 48 seleccionados, pero el privilegio de saber lo que es levantar el trofeo más importante del planeta es de solo ocho selecciones y la edición de Estados Unidos-México-Canadá 2026, la número 23 de la historia, ratifica ello a partir de que la final la jugarán las selecciones de la Argentina y España, que ya conocen las mieles de la gloria.

El equipo albiceleste ganó tres torneos en seis finales que jugó: Argentina 1978 sobre Holanda 3 a 1 en la final; México 1986 ante Alemania 3 a 2; y Qatar 2022 vs. Francia 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en 120 minutos de juego. La Furia Roja, en tanto, tiene 100% de efectividad porque su única definición fue la de Sudáfrica 2010 y le ganó a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario.

El último título de Brasil fue en 2002, con un nivel soberbio de Ronaldo
El último título de Brasil fue en 2002, con un nivel soberbio de RonaldoEFE

No obstante, la tabla de campeones la domina otro país: Brasil, con cinco estrellas. Fue campeón en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.

  • Apenas por debajo de ellos se ubica la Argentina, que la vez persigue la zanahoria de ser bicampeón del mundo, algo que solo consiguieron Italia -1934 y 1938- y Brasil -1958 y 1962-.
Alemania ganó su último Mundial en Brasil 2014, al derrotar a la selección argentina
Alemania ganó su último Mundial en Brasil 2014, al derrotar a la selección argentinaANDREAS GEBERT - EPA/DPA

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El otro país que tiene una Copa del Mundo, además de España, es Inglaterra. El elenco británico, semifinalista en 2026, la obtuvo de local en 1966.

Tabla de campeones del mundo

  • Brasil - 5
  • Alemania / Italia - 4
  • Argentina - 3
  • Francia / Uruguay - 2
  • Inglaterra / España - 1
Lionel Messi fue el último que levantó el trofeo del Mundial, en Qatar 2022
Lionel Messi fue el último que levantó el trofeo del Mundial, en Qatar 2022ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Todas las finales de los Mundiales

  • Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.
  • Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.
  • Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.
  • Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.
  • Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.
  • Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.
  • Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.
  • Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.
  • México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.
  • Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.
  • Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.
  • España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.
  • México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.
  • Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.
  • Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.
  • Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.
  • Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.
  • Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.
  • Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.
  • Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.
  • Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.
  • Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.
  • Estados Unidos-México-Canadá 2026: España vs. Argentina.
Lamine Yamal y Lionel Messi estarán cara a cara por primera vez en la final del Mundial 2026
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