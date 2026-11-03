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Quiénes son los jugadores que quedaron fuera de la lista de convocados para los próximos amistosos de la selección
El plantel tendrá varias bajas significativas para los partidos que disputará ante Uruguay y Costa Rica, el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente
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La selección argentina se encuentra en una nueva etapa sin Lionel Messi y afrontará los amistosos de la fecha FIFA de noviembre sin referentes de la albiceleste por lesiones y sanciones.
El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para los próximos encuentros ante Uruguay (viernes 13/11) y Costa Rica (martes 17/11) en una nómina marcada tanto por ausencias obligadas como por decisiones técnicas.
Entre las bajas más destacadas figuran Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González, todos descartados por lesión. El defensor del Tottenham sufrió una distensión en el aductor, mientras que el delantero de Inter presenta una distensión en los flexores del muslo izquierdo. González, por su parte, tampoco logró recuperarse a tiempo.
La baja de Romero es especialmente significativa porque el defensor había sido designado como primer capitán del seleccionado para esta nueva etapa posterior al retiro internacional de Messi. Lautaro Martínez, otro de los referentes del grupo, también quedó afuera por lesión, por lo que Emiliano Martínez será el único de los tres capitanes designados que estará disponible para esta doble fecha FIFA.
La selección tampoco contará con dos habituales titulares: Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes continúan cumpliendo sus respectivas sanciones tras los incidentes en la final del Mundial. Al mediocampista de Boca todavía le restan siete partidos de suspensión, mientras que el lateral derecho deberá cumplir cuatro encuentros más antes de quedar nuevamente a disposición de Lionel Scaloni.
A las bajas por lesión y suspensión se suman Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. En este caso, la exclusión respondió a una decisión del cuerpo técnico. Los mediocampistas habían tenido una participación reducida en la última fecha FIFA. Solo sumaron minutos en el encuentro ante Benín, en la despedida de Messi de la selección argentina.
Además, tampoco fueron convocados Juan Foyth, Santiago Simón, Valentín Gómez, Thiago Palacios, Tobías Andrada y Marcos Senesi, quienes habían integrado la nómina anterior.
Una situación particular es la de Leonel Flores, que no fue citado debido al compromiso que Boca afrontará el 14 de noviembre ante Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. Scaloni optó por dejarlo a disposición de su club para ese encuentro decisivo, que se disputará en medio de la ventana internacional.
Entre las principales novedades aparecen Aaron Anselmino y Mariano Troilo, dos defensores centrales que se desempeñan en Europa y que buscan su estreno oficial con la selección mayor. Troilo ya había sido convocado anteriormente, aunque todavía no sumó minutos, mientras que Anselmino tendrá su primera oportunidad de acercarse al plantel principal.
También regresan Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán, Máximo Perrone y Thiago Almada, este último luego de cumplir una fecha de suspensión.
Convocados de la selección argentina para los partidos ante Uruguay y Costa Rica
Arqueros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Santiago Beltrán (River Plate)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Aaron Anselmino (Chelsea)
- Mariano Troilo (Parma)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Román Vega (Zenit)
Mediocampistas
- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
- Máximo Perrone (Como 1907)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Matías Soulé (Roma)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Delanteros
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Thiago Almada (River Plate)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
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