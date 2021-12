Quilmes venció 1 a 0 a Ferro y se clasificó para la final del Torneo Reducido de la Primera Nacional

La segunda semifinal del Torneo Reducido de la Primera Nacional a la primera división estuvo teñida por el escándalo: Quilmes superó por 1 a 0 a Ferro Carril Oeste como local, con un penal sancionado por Nicolás Lamolina que desató la furia de los de Caballito. Así, el Cervecero se enfrentará a Barracas Central en la final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional, para determinar cual de ellos acompañará a Tigre a la máxima categoría del fútbol argentino. Esa final se disputará a partido único el próximo martes 21 de diciembre desde las 20.10 en el estadio de algún club del sur del Gran Buenos Aires.

El mencionado bochorno con el que concluyó el partido en el estadio Centenario obedeció a una falla decisiva del árbitro, Nicolás Lamolina, que aparentemente a instancias del juez de línea, Yamil Bonfá, sancionó como penal una falta inexistente del arquero de Ferro, Marcelo Miño, sobre el recién ingresado delantero quilmeño Federico Anselmo, quien se hizo cargo de la ejecución que le terminó dando la victoria a su equipo.

¡PENAL POLÉMICO Y GOL DE QUILMES!



Lamolina cobró una supuesta infracción de Miño y Anselmo la cambió por gol desde los doce pasos. El Cervecero le gana 1-0 a Ferro y se mete en la final por el segundo ascenso. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/bIztqdwrYS — TyC Sports (@TyCSports) December 14, 2021

Iban 30 minutos del segundo tiempo y en el cuarto de hora final los visitantes presionaron en pos de una igualdad que merecían, pero no lograron quebrar esa diferencia con la que Quilmes pasó luego del empate 1 a 1 del cotejo de ida en Caballito. Tras el cierre del partido, todos los jugadores de Ferro fueron a reclamarle al árbitro, en un clima que se enardeció aun más por las amenazas de los plateístas locales. Un cordón policial rodeó al juez, que también encontró resguardo en los jueces de línea, quienes también recibieron los reproches, en especial el asistente número uno. Mientras tanto Hernán Grana, una de las figuras del conjunto verdolaga, rompió a llorar frente a lo que consideró una injusticia arbitral.

“La sensación que me queda es que no es justo definir una definición semifinal con un grave error del árbitro Lamolina al sancionar el penal. Fue una jugada insólita, porque el juez dudó y en principio parecía que no lo iba a sancionar. Él sabe que se equivocó y si es un hombre de bien tendrá que llamarme y darme las explicaciones correspondientes. Es una lástima, porque era el momento justo para ascender”, cuestionó al término del encuentro el presidente de Ferro, Daniel Pandolfi, a TyC Sports.

En la misma dirección habló Favio Orsi, uno de los dos entrenadores del Verdolaga, quien dio las indicaciones en el segundo tiempo tras la expulsión de su compañero de dupla, Sergio Gómez. “Sentimos un dolor increíble porque fue injusto, me dan ganas de llorar”, dijo el entrenador a “El Show de Ferro”. Y agregó: “Todos estamos destruidos porque fue algo injusto. Una falta de Anselmo a Miño nos deja afuera de un año de pelea. Son cuestiones que pueden pasar en un partido de fútbol, uno nunca trata de imaginar que pueda pasar esto. Yo hubiese deseado que la falta hubiera existido y que haya habido justicia en la definición, pero no hubo justicia”.

Un par de horas más tarde, tanto Orsi como el resto de la delegación de Ferro que volvió del estadio Centenario al Ricardo Etcheverri, de Caballito, fue ovacionado por hinchas del club de Caballito que los esperaban para alentarlos. Muchos de ellos gritaron por la continuidad de la dupla técnica, que le devolvió la ilusión (y, sobre todo, la identidad) a un equipo que hace 21 años dejó la primera división. “Veremos. Es un momento de analizar ahora, de parar un poco la pelota. Se terminó algo que no imaginábamos que iba a terminar así”.

El escándalo tras el final

EL ESCANDALOSO FINAL EN QUILMES - FERRO



Al término del partido, los de Caballito fueron a buscar a la terna arbitral y se armó. Quilmes, a la final del Reducido contra Barracas Central. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/o2bb4xaCYu — TyC Sports (@TyCSports) December 14, 2021

El llanto de Hernán Grana