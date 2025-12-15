Racing 2026: el cuadro de situación de los jugadores y el cuerpo técnico tras perder la final

“A la familia racinguista le digo que hay que seguir adelante. Es un año en el que pienso que podríamos haber ganado algo más y no pudimos. Yo dije que no venía a competir, que veníamos a ganar. Así que me quedo en deuda”. Ya entrada la madrugada, Gustavo Costas había ingresado a la sala de conferencias del estadio Madre de Ciudades con el dolor mayúsculo de no poder darle otro título a Racing, el club de su vida, pero dispuesto a dejar un mensaje ante un futuro plagado de interrogantes.

En las horas posteriores a la caída por penales ante Estudiantes en la definición del Clausura, para todo el mundo Racing hay un par de certezas. La primera es que el equipo, reflejo enorme de la pasión de su técnico, ha representado de manera irreprochable el sentimiento de los fanáticos que peregrinaron hasta Santiago o que lo siguieron desde cualquier parte del mundo.

Los jugadores de Racing luego de perder por penales ante Estudiantes: varios de ellos deben resolver su futuro Fotobaires / Juan Jose Garcia

Pese a que la caída resulta lacerante porque la Academia estuvo a punto de dar la vuelta olímpica, el orgullo por cómo los futbolistas representaron al escudo es total, y así también lo reflejó Costas: “Estamos como toda la gente de Racing, nos duele muchísimo teniéndolo tan cerca (al campeonato). Pero quiero agradecerle al grupo, que dejó todo en cada partido y me genera orgullo”.

La segunda cuestión que sobreviene y alerta a los racinguistas es que, sin el título, la consecuencia menos deseada puede volverse más factible: la salida de algunos protagonistas fundamentales en estas dos temporadas signadas por la emoción, los títulos internacionales (Sudamericana 2024 y Recopa 25) y el protagonismo principal en instancias decisivas de diversos torneos.

Hasta Costas, quien recibió el ofrecimiento del presidente Diego Milito para renovar por una temporada más, todavía no firmó ni quiso hablar públicamente al respecto. Justamente en Santiago del Estero, el lunes 3 de noviembre, Milito había anunciado la propuesta al técnico para seguir al frente del plantel durante 2026. La declaración del ídolo y ahora dirigente había sido en el marco del primer encuentro de Racing tras la eliminación en la Copa Libertadores, a manos de Flamengo.

Gustavo Costas, en caso de seguir, deberá evaluar también con cuántos jugadores podrá contar para el próximo año Fotobaires / Juan Jose Garcia

Costas había agradecido públicamente ese respaldo, pero a partir de entonces cerró el tema para enfocarse en lo que hasta este sábado había pasado a ser su único interés: ser campeón del Clausura. “Gustavo tiene la propuesta sobre la mesa, estamos muy conformes con su trabajo”, había declarado antes de la final Sebastián Saja, director deportivo, en sintonía con aquella banca pública de Milito al entrenador.

A través de su representante, Costas ya había iniciado conversaciones con el tesorero de la Academia, Diego Cifarelli, que también había exteriorizado optimismo respecto a que continuara al frente del plantel por tercera temporada consecutiva. Los números del contrato no serían un problema, según le aseguraron fuentes del club a LA NACION, pero uno de los aspectos centrales tendrá que ver con qué plantel y qué refuerzos tendrá Costas en caso de quedarse.

Santiago Sosa jugando ante River con la máscara luego de la operación a la que debió someterse tras una cuádruple fractura del malar derecho, sufrida el 22 de octubre ante Flamengo Prensa Racing

“Los pibes dieron todo para jugar a lo largo del año. Desgarrados, enfermos, hasta con una operación, como en el caso de (Santiago) Sosa”, puntualizó el técnico académico en su mensaje posterior al a derrota en la final. Sosa, transformado en un referente adentro y afuera de la cancha, amado por los hinchas, y de mítica reaparición con una máscara para disputar el clásico con River, en octavos de final, es irremplazable.

A los 26 años, el mediocampista que también puede jugar de líbero afronta el mejor momento de su carrera, cuyo currículum tiene a River, Atlanta United y Racing como los equipos para los que jugó. “El sueño de Santi es jugar en Europa; si tuviera una oferta, yo no le cortaría la carrera, aunque quisiera que se quede a vivir en Racing”, se sinceró Costas tras la victoria (3-2) ante River, en el Cilindro, con una sublime actuación del surgido de la cantera millonaria.

Con una cláusula aproximada de 12.000.000 de dólares, Flamengo y otros equipos de Brasil estarían interesados en Sosa, representado por Hernán Berman, el agente de Marcelo Gallardo. El empresario ya tuvo roces con la directiva por Agustín Almendra, otro de los jugadores de su escudería, por lo que en los pasillos del Cilindro de Avellaneda afirman “tomar con pinzas” el próximo mercado de pases, en el que presuntamente también podría “aparecer” un ofrecimiento por Sosa desde algún equipo de Europa.

Facundo Cambeses, una de las piezas más importantes del semestre para Racing Gonzalo Colini

El representante que hizo ruido públicamente desde la serie de semifinales con Flamengo fue Juan Cruz Oller, quien sostuvo que Racing tendrá “una oferta a la que es difícil decirle que no” por Facundo Cambeses, otra de las figuras que fue pilar para que la Academia luche hasta lo último en el plano continental y también en el doméstico. “Queremos contar con Facundo sí o sí, no es nuestra idea que se vaya, a menos que ejecuten la cláusula”, afirman en Racing, que estipuló en 15.000.000 de euros la ejecución de salida automática del ex Huracán.

Gabriel Arias, arquero histórico del club, se despidió tras siete años. Si Costas continúa, a priori tendría en cuenta a Matías Tagliamonte, quien deberá regresar de su préstamo en Unión. Otro que se habría despedido en la final es Facundo Mura, quien tendría todo acordado para continuar su carrera en Inter Miami.

El ex Estudiantes y Colón tiene un salario bajísimo, impropio de un jugador que está en un club grande. Pese a que se habían desarrollado varias conversaciones con su representante, su ex compañero Emiliano Insúa, Mura no aceptaría la renovación con una mejora y un resarcimiento en concepto de ese salario tan deprimido respecto al de un futbolista promedio.

Gastón Martirena, cuyo nivel bajó notoriamente en este segundo semestre, tiene contrato con Racing, aunque este año había descartado ofrecimientos desde el fútbol ruso y averiguaciones desde Brasil, debido a que se sentía a gusto en la Academia y porque sería padre por primera vez. De mínima, Racing tendrá que salir al mercado a buscar a un marcador lateral más, aunque las potenciales salidas continuarían en otros sectores.

Juan Nardoni, otro con posible futuro europeo, lucha con Edwuin Cetre LUIS SANTILLAN - AFP

Juan Ignacio Nardoni, sobre quien existieron algunas propuestas durante los últimos dos mercados de pases, podría haber jugado su último partido con la celeste y blanca. El ex Unión, quien se desgarró ante Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores y luego no pudo tener la misma regularidad que hasta entonces, fue uno de los motores del equipo en buena parte de los dos años del exitoso ciclo de Costas.

La derrota por penales con Estudiantes no sólo significó una dolorosa manera de quedarse sin la Liga 19 de la historia, sino que también le hizo perder a Racing la única vía de acceso que le quedaba para ir por la próxima Copa Libertadores. La ausencia de ese anhelo internacional, que llegó a reflejarse en una imagen del trofeo en el vestuario de los jugadores, también podría inclinar la balanza en contra de la posibilidad de mantener a algunos futbolistas o seducir a otros.

Racing, campeón de la Copa Sudamericana 2024, volverá a disputar ese torneo el año que viene, en una edición que incluirá a River, cuyo presupuesto mayor y urgencias también puede ser un escollo extra. El Millonario este año se llevó a Maximiliano Salas al ejecutar la cláusula de salida, en una operación que en un solo pago le implicó más de 10.000.000 de dólares.

Gustavo Costas, con varios frentes para resolver pensando en el 2026 de Racing LUIS SANTILLAN - AFP

La Academia sumó durante el segundo mercado de pases de 2025 a Franco Pardo, titular indiscutido hasta que una grave lesión muscular lo mantuvo afuera durante más de un mes y medio; Duván Vergara, quien se afirmó en los playoffs y se destacó; Tomás Conechny, de flojas actuaciones; Elías Torres, quien se rompió los ligamentos en octubre; y Alan Forneris, quien llegó como una apuesta a futuro.

“La salida de Salas no nos debilitó, nos potenció. Racing ahora tiene más recambio que antes”, aseveró Saja –en ESPN-, en una curiosa evaluación de cómo el club sorteó la pérdida del socio ofensivo de Adrián Martínez, en un año que había comenzado con las partidas de Roger Martínez y Juan Fernando Quintero. Más allá de que ambos colombianos tenían deseos de cambiar de rumbos y percibir contratos más elevados que los que podían encontrar en Argentina, la Academia sufrió la pérdida de jerarquía en ofensiva y lo pagó con un decrecimiento de su calidad de recambio en esa zona.

Maravilla Martínez, autor de otro gol colosal en la final, había renovado y mejorado su contrato luego del Salasgate, por lo que –entre tantos interrogantes- está llamado a ser una de las caras del Racing 2026, que afrontará los torneos locales y la Sudamericana con el sueño de volver a coronarse.

“Agradezco a este grupo que dejó todo desde el primer día en que estuvimos”, enfatizó Costas, con una conjugación que también abre el suspenso a saber si sólo repasaba la película de estos dos años antes de un nuevo capítulo, o si en realidad evalúa darle un cierre a la historia. La continuidad del entrenador, a quien los jugadores indican como “el máximo responsable” de haber peleado en todos los frentes hasta el final, será el primero de varios asuntos que la dirigencia de Racing tendrá que enfrentar en las últimas semanas de un año cargado de emociones.