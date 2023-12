escuchar

Un día antes de regresar a las prácticas tras 20 días de licencia luego del cierre de la Copa de la Liga, Gabriel Hauche sorprendió a todo Racing con un anuncio en su cuenta de Instagram: el delantero de 37 años, a quien se le vencía su vínculo con el club el 31 de diciembre, anunció que no renovará su contrato. “Mi decisión es absolutamente personal y no responde a ningún malestar con la institución”, aseguró el Demonio.

La decisión llama la atención porque Hauche, con 9 gritos, había sido el segundo máximo anotador del año del club detrás de Gonzalo Piovi (11), otro de los que ya hizo oficial su salida por una transferencia al Cruz Azul de México. Quien aparece tercero en la lista de artilleros de este 2023 es Matías Rojas, que ya dejó el club a mediados de año. Una señal de alarma.

Gabriel Hauche fue el segundo máximo goleador de Racing durante 2023.

Más allá de sus 245 partidos con la camiseta de la Academia, con un título en 2014 y dos copas locales conseguidas en este tercer ciclo en la mitad celeste y blanca de Avellaneda, la salida del Demonio es una noticia que asombra porque días atrás el entrenador Gustavo Costas había asegurado su continuidad: “Hauche se queda. Necesitamos jugadores que sientan la camiseta”. Si reforzar la delantera ya era una prioridad para Costas, la salida del número 7 lo hará más imperioso.

La historia entre Gabriel Hauche y Racing empezó a escribirse mucho antes de 2010, cuando la Academia le compró su pase a Argentinos Juniors a cambio de dos millones de dólares. El delantero, criado en el sur del conurbano bonaerense y formado en Temperley, desde bien chico lleva los colores celestes y blancos y visita el Cilindro como hincha, aunque nunca lo haya querido admitir públicamente porque no va con su perfil bajo.

Entre 2010 y 2014, con un intervalo de seis meses por un préstamo al Chievo Verona de Italia, se ganó el cariño de los hinchas por su entrega constante en el ataque y, también, por convertirle seguido a Independiente en una etapa en la que los clásicos resultaban una materia complicada para Racing. Tras el título de diciembre de 2014, en el que rindió como reemplazante de Diego Milito y Gustavo Bou, se fue transferido al Tijuana de México.

Su regreso demoró siete años. “En cada club que firmaba yo dejaba en claro que si aparecía la oportunidad de Racing yo pegaba un portazo. Es un deseo que tenía hace muchos años”, contó alguna vez. Cantó volver con 35 años, quizá cuando ya no lo esperaba. Pero se ganó la chance con un muy buen rendimiento en Argentinos Juniors, donde debió dejar el club por una pelea con el entrenador Gabriel Milito.

Gabriel Hauche finalizará su segunda etapa como jugador del club. Luego de 245 partidos, una Liga y dos Copas con la camiseta de La Academia, le damos las gracias eternamente por su compromiso innegociable, por sus goles en momentos clave y por el amor incondicional a nuestros… pic.twitter.com/EYcrLivqw6 — Racing Club (@RacingClub) December 26, 2023

El Demonio sabía que en su regreso le esperaba una tarea difícil: le tocaba ser una de las caras visibles de un plantel que debía restaurar su vínculo con los hinchas, después de un año con malos resultados deportivos y la salida de dos ídolos como Diego Milito y Lisandro López. Con dos tantos en los clásicos ante Independiente, ambos antes de que el reloj marcara los 10 minutos, pudo ocupar ese lugar con creces.

Uno de esos gritos fue con una chilena espectacular, que quedó para la historia. El mayor recuerdo que había quedado en Racing del primer ciclo de Hauche era en un clásico de verano, también ante Independiente. En enero de 2014, cuando apenas iban 45 segundos de partido, inventó una chilena para abrir el marcador. Ocho años después repitió el recurso, en un duelo por la Liga Profesional 2022 que terminó con triunfo por 1 a 0. Esa pirueta tiene un significado especial en la mitad celeste y blanca de Avellaneda. Uno de los goles más emblemáticos en la historia de la Academia es la chilena que le convirtió Juan Ramón Fleita a José Luis Chilavert, ante Vélez, en 1993. Y en la historia de los clásicos quizás uno de los más recordados sea la chilena de Lisandro López, en el Libertadores de América, para igualar el partido en el minuto final. Más atrás en el tiempo, también hay una chilena de Norberto “Tucho” Méndez ante el mismo rival, en un triunfo por 3 a 1, en el campeonato de 1950. Hauche figura en ese grupo.

El gol de chilena de Hauche a Independiente en 2022

Por eso, más allá de su presente, su salida sorprende. “Decirle adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo, pero a veces resulta necesario: hoy siento que es momento de cerrar esta etapa en Racing y buscar nuevos horizontes para mi carrera futbolística”, publicó el delantero, que tiene ofertas para seguir su carrera en el exterior. Si bien no buscó cargar las tintas contra la dirigencia para evitar el conflicto, desde su entorno admiten que la primera propuesta de renovación que propuso Víctor Blanco ni siquiera abría un canal de diálogo.

Con 37 años y un modo de proceder que se sale de la media de la mayoría de los futbolistas, Hauche eligió cortar su vínculo con Racing por lo sano y no pasar por días y semanas de angustia en una negociación, algo que ya había visto que sucedió con otros ex compañeros como Eugenio Mena, Nery Domínguez o Marcelo Díaz. Por eso, anunció su salida. “Si alguien de chico me hubiera dicho que iba a vivir esta historia increíble, no le habría creído”, comunicó.

El vínculo de Hauche y Blanco era previo, incluso, a que ambos formaran parte del club, aunque ni se conocían. El empresario hotelero, a finales de 2009, se acercó a la flamante dirigencia encabezada por Rodolfo Molina, a través de su hija Bárbara, para aportar dinero en los fichajes de Gustavo Bieler y el propio Hauche. Fue su puerta de entrada a un círculo que luego derivó en más de diez años como presidente de Racing. Para el delantero fueron 245 partidos, tres títulos, 43 goles. Una historia de más de trece años que llegó a su fin.