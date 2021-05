Racing: las historias de Ignacio Galván, Chila Gómez y Julián López, los tres juveniles que serán titulares ante Boca en busca de la final de la Copa de la Liga

Racing jugará la semifinal ante Boca, por la Copa de la Liga, sin dos de sus mejores futbolistas de esta temporada: no hubo excepción y el arquero Gabriel Arias y el lateral Eugenio Mena viajaron a Chile para incorporarse a su selección, de cara a las Eliminatorias y la Copa América. “Chile pedía contar con los jugadores el 31. Si hubiéramos jugado el domingo -contó el presidente Víctor Blanco- los tendríamos. Pero no se pudo. Habrá que confiar en Chila y en quien reemplace al Chueco”. “Chila” es el arquero Gastón Gómez y quien se perfila para suplantar a Mena en el sector izquierdo es Ignacio Galván. Dos productos surgidos del Predio Tita que saltarán a jugar un partido decisivo en San Juan.

Gastón Gómez, marplatense, tiene 25 años pero apenas 12 partidos en Primera. Lo apodan “Chila” por su parecido físico con José Luis Felix Chilavert, el histórico arquero de Vélez. Debutó en julio de 2017, con Diego Cocca en el banco, pero la llegada de Gabriel Arias para quedarse con el arco de Racing y de Javier García y Matías Ibáñez para ser alternativa lo relegaron. Este lunes se le presentará otra oportunidad. Además de ejercitar la paciencia para esperar que llegue su chance ya con 25 años, debió superar otros obstáculos como la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla en 2019 y ese mismo año lidiar con ataques de pánico.

Gaston "Chila" Gómez, arquero de Racing, ante Independiente Medellin, partido por la Copa Sudamericana 2017 Archivo - AFP

“Fue horrible. Sentía que me estaba muriendo, que me iba a morir. Se me dormía un brazo y la cabeza, y además sentía un calor en el pecho y como que se me cerraba la garganta. Me desesperé porque me faltaba el aire. Lo cuento como un testimonio porque Dios me ayudó a salir de todo eso y por ahí a alguien que está pasando por una mala situación le puede servir escucharlo”, relató Chila Gómez al sitio Identidad Racinguista, en julio del 2019. Ante Boca deberá defender los 573 minutos que lleva Arias sin que le conviertan goles.

Ignacio Galván, 18 años, es una de las típicas apariciones del Predio Tita en los últimos tiempos. El zurdo, hincha y socio de Racing al igual que su padre Néstor, llegó al club con diez años. Jugaba como extremo. Con el desembarco de la Secretaría Técnica de Diego Milito, la Academia se propuso un plan 2018-2023 que involucró a toda la estructura de juveniles con la proyección de cambiar la mentalidad y el concepto futbolístico de unas inferiores que parecían estar destinadas a sacar talentos sólo de mitad de cancha para adelante. Para los Lautaro Martínez, Zaracho, Centurión, Vietto y De Paul no había un correlato defensivo.

Con Mena: el alumno y el maestro

Una de las premisas fue formar laterales, el gran déficit de Racing en la última década: contrató 16 marcadores de punta y había promovido sólo a uno. Y eso implicaba algunos movimientos. Galván, entonces, pasó de ser extremo a lateral. Así fue campeón 2019 con la sexta división. Y se convirtió en promesa. Juan Antonio Pizzi le dio su confianza desde la primera convocatoria, ante Banfield.

Esos caminos entre laterales surgidos del club y refuerzos para ocupar ese puesto ahora parecen cruzarse. Aunque en verdad, es una historia que ya lleva una década. Por estos días circuló en redes sociales una foto que Galván, con nueve años, subió a su Facebook en septiembre de 2011, abrazado por Iván Pillud, que ya llevaba un año en la Academia. No fue el único encuentro entre los dos laterales que se llevan 17 años y que este lunes deberán frenar las corridas de Sebastián Villa y Cristian Pavón. Por esa época eran vecinos y se cruzaban seguido. Pillud, siempre gentil, alguna vez esperó a que el pequeño Nacho fuera hasta su casa para agarrar una camiseta y que al volver se la firmara “su amigo Pillud”.

Ignacio Galvan fue titular también en el partido ante San Pablo, en Brasil, por la Copa Libertadores Archivo - POOL

Diez años después las alegrías tienen los mismos colores pero otros motivos para Galván. El zurdo vive semanas inolvidables. Al debut ante Sporting Cristal, en Lima, el pasado 11 de mayo, le siguió la firma de su primer contrato. Luego vino una muy buena presentación en el Morumbí, ante San Pablo, con un caño que destacó la Conmebol en sus redes sociales incluido. Ahora, tras la baja de Mena, le llegará la chance de jugar una semifinal ante Boca y, por qué no, soñar con una final el próximo viernes.

Julian López ante Sporting Cristal, partido disputado en Perú, por la Copa Libertadores Archivo - POOL

Julián López, una rueda de auxilio

Pero Galván y Gómez no serán los únicos juveniles a los que Pizzi eche mano por la ausencia de los habituales titulares. Para reemplazar al expulsado Mauricio Martínez volverá a apostar por Julián López, de 21 años, en el club desde los cinco. López había asomado como una de las grandes promesas en el título de la Superliga 18/19 e incluso jugó el Sudamericano Sub 20 de 2019. Una rotura de ligamentos a mediados de ese año demoró su proyección. Casi no fue tenido en cuenta por Sebastián Beccacece.

Pizzi, en tanto, demoró en apostar por él, pero le dio continuidad en las últimas fechas. En el último partido ante Rentistas, aunque Martínez estaba en condiciones de jugar, optó por darle la chance a López, para que llegue con rodaje al cruce con Boca. El juvenil se fue expulsado a los 16 minutos. “Son chicos. Les permitimos que tengan estos errores porque todavía tienen que aprender”, lo minimizó el técnico en conferencia.

El técnico sabe que ante las bajas necesitará de los pibes. Y por eso los pone y los sostiene. Ahora ellos deberán responder.