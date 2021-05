La danza de los DT en Europa: del sueño de Barcelona de volver a reunir a Guardiola con Messi al presente de Pochettino, Pirlo, Conte y Zidane

El final de una nueva temporada futbolística en Europa, que oficialmente culmina este sábado con la final de la Champions League entre Manchester City y Chelsea, deja a varios entrenadores libres o cerca de ser sustituidos. Por eso varios clubes ya empiezan a planificar el futuro. Y, en ese sentido, no sólo el mercado de jugadores es codiciado, también el de los directores técnicos.

El caso más resonante es el de Zinedine Zidane, que se desvinculó de Real Madrid. El francés no continuará en el equipo merengue tras una temporada en la que no logró conquistar títulos y después de soportar una buena cantidad de críticas hacia su gestión.

Si bien Zizou había tomado esta determinación, y que los medios de España lo habían comunicado desde hace semanas, recién este jueves Real Madrid emitió el comunicado oficial donde destaca: “Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid”.

Entre sus posibles sucesores aparecen los nombres de los italianos Massimiliano Allegri y Antonio Conte, el exgoleador Raúl González e incluso Mauricio Pochettino, que no sabe si seguirá en París Saint Germain.

Zidane dio por finalizado su segundo ciclo al frente de Real Madrid

Libre, el futuro de Zidane es una incógnita . Aunque al ser uno de los entrenadores más cotizados, ofertas no le faltarán. Los más osados aseguran que tiene cuatro cartas sobre la mesa: tomarse un año sabático, asumir en Juventus (donde dejó una muy buena imagen como futbolista), reemplazar a Mauricio Pochettino en el PSG o hacerse cargo del seleccionado de Francia, luego de la Eurocopa.

Más allá del francés, los casos son varios, y con nombres rutilantes. Aquí, el uno por uno de la danza de entrenadores del fútbol europeo.

Josep Guardiola

Un último baile. Con eso sueña el presidente de Barcelona, Joan Laporta, que hará todo lo posible para volver a reunir a Lionel Messi con Josep Guardiola, el técnico más exitoso de la historia del club blaugrana. Con un plus: el inminente arribo de Sergio Agüero.

Según el diario deportivo Sport, el directivo considera que Pep es la mejor opción para sustituir a Ronald Koeman y que lleve adelante la refundación futbolística de un club que volvió a quedarse sin Champions League ni Liga de España. Solo así se puede entender el pedido de paciencia al holandés antes de su desvinculación.

Guardiola, que en noviembre pasado renovó su contrato con Manchester City hasta junio de 2023, evita por todos los medios hablar de su futuro. Ocurre que no quiere desenfocarse del máximo objetivo: la final de la Champions League ante Chelsea, programada para este sábado.

Guardiola buscará este sábado su primera Champíons en 10 años LINDSEY PARNABY - AFP

De todas formas, en Inglaterra crecen los rumores de que Pep podría dejar el City en el caso de consagrarse campeón de Europa, por considerar que la gran misión para la que fue contratado se cumplió. No es algo inverosímil. Desde el entorno del DT, de 50 años, dieron a entender en charlas privadas que no está en sus planes prolongar su etapa en suelo inglés una vez que concrete el objetivo de levantar la copa más importante del continente a nivel clubes.

Laporta, Guardiola y Messi ya coincidieron en Barcelona. Fue en 2008, cuando el presidente le confió el primer equipo luego de que el entrenador realizara apenas una muy buena temporada al frente del Barcelona B. Juntos, protagonizaron un ciclo brillante, en el que el club ganó un sextete histórico en las temporadas 2008/09 y 2010/11, la Liga, la Copa del Rey, la Champions League en dos ocasiones, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y dos Mundiales de Clubes en apenas cuatro años.

En caso de que sea imposible repatriar a Pep para la próxima temporada, nada podría impedirlo para la campaña 2022/2023. De hecho esa podría ser también el último ciclo de Messi con la camiseta de Barcelona (Laporta se ilusiona con renovar el vínculo con el ídolo por dos años), antes de que el crack rosarino inicie su experiencia en la MLS, tal como se supone que hará entonces.

Mourinho intentará contagiar su estirpe ganadora a la Roma

José Mourinho

El que supo ser, desde el banco de Real Madrid, el archirrival de Guardiola durante al era dorada de Barcelona buscará imponer toda su impronta en un club muy popular y poco ganador: Roma.

🤝 OFICIAL 🤝



La #ASRoma se complace en anunciar que José Mourinho será el nuevo entrenador del primer equipo a partir de la temporada 2021-22 pic.twitter.com/7e0Etp3usJ — AS Roma Español (@ASRomaEspanol) May 4, 2021

El equipo de la capital italiana alcanzó las semifinales de la Europa League, donde fue eliminado por Manchester United. Sin embargo, ya había anunciado hace algunas semanas que Paulo Fonseca no seguiría en su cargo. El anuncio posterior fue un bombazo inesperado: The Special One . Después de un discreto paso por Tottenham, el portugués sumará a sus experiencias la de conducir a un equipo que quiere hacer ruido a nivel continental.

Ni ganar el primer Scudetto de Inter en 11 años blindó a Antonio Conte

Antonio Conte

Sin dudas fue la desvinculación más sorpresiva. Después de ganar el Scudetto con Inter y ponerle fin a 9 títulos consecutivos de Juventus, el club anunció el miércoles pasado la salida de Antonio Conte. La decisión, de común acuerdo, no deja de sorprender. En su segunda temporada en el nerazzurro, Conte hizo una excelente campaña. Sin embargo, no cayó bien la frágil actuación en la Champions League (terminó último del Grupo B y ni siquiera pudo meterse en la Europa League).

Mientras el nombre de Conte aparece entre los candidatos a suceder a Zidane en Real Madrid, en Inter los focos están puestos en su reemplazante. Todo indicaba que no saldría de Massimiliano Allegri, el más buscado por varios clubes, o Maurizio Sarri. Pero en las últimas horas surgió el nombre de Simone Inzaghi, que tenía todo arreglado con Lazio para renovar el vínculo y en 24 horas cambió de decisión y se fue.

Con Cristiano Ronaldo, en Juventus esperaban más de Pirlo, que no pudo lograr el décimo Scudetto consecutivo del club Marco BERTORELLO / AFP - AFP

Andrea Pirlo

Acostumbrado a salir campeón, el hecho de no llegar al décimo título al hilo fue tomado como una gran frustración en Juventus, que además se quedó afuera de la Champions League en octavos de final y solo pudo conformarse con la Copa de Italia. En la Seria A finalizó en el cuarto lugar y estuvo muy cerca de quedarse afuera de la Champions 2021-22.

Andrea Pirlo, debutante como entrenador, no logró convencer a la dirigencia de la Vecchia Signora y existen fuertes versiones de que será despedido para ir en busca de Massimiliano Allegri, quien ya fue campeón como entrenador de la Juve.

Gattuso cambió Nápoles por Florencia

Gennaro Gattuso

La frustración de Napoli por no haber podido meterse en la Champions League le puso punto final al ciclo del exvolante combativo, que en un abrir y cerrar de ojos resolvió su futuro y firmó con Fiorentina.

En el club celeste se entusiasman con Luciano Spalletti, inactivo desde que dejó el Inter a mediados del 2019, o con el regreso de Maurizio Sarri.

¿Seguirá pochettino al frente de PSG? FRED TANNEAU / AFP - AFP

Mauricio Pochettino

El auspicioso comienzo del entrenador rosarino al frente del Paris Saint Germain llegó al final de la temporada con un sabor agridulce en el paladar. Ocurre que el equipo apostaba a ganar por primera vez la Champions League, o al menos a repetir el título en la Ligue 1, y en ambas competiciones se quedó con las manos vacías (terminó segundo en el torneo local luego de ganar 7 de las últimas 9 ligas y cayó en semifinales de la Champions League con el Manchester City).

Sí pudo obtener la competencia menos valorada en la previa: la Copa de Francia.

Al margen de lo deportivo, en Francia comentan que la relación entre Pochettino y Leonardo, el director deportivo de PSG, no es buena, y que eso detonaría la desvinculación del DT, que vuelve a aparecer en los planes de Real Madrid y de Tottenham, de donde se fue hace dos temporadas.

A los 33 años, Julian Nagelsmann tendrá el gran desafío de conducir al Bayern Munich Odd ANDERSEN - Archivo/Getty Images Europe

Julian Nagelsmann

El joven entrenador de 33 años, que viene de revolucionar el Leipzig, tendrá la difícil tarea de suceder a Hansi Flick en el siempre ambicioso Bayern Munich . Flick, a su vez, será el nuevo DT de la selección de Alemania luego de la inminente Eurocopa, donde se despedirá Joachim Low.

Será un desafío grande para Nagelsmann, porque sucederá a un hombre que obtuvo siete títulos en dos temporadas, pero su auspicioso trabajo en Leipzip lo posiciona como un técnico con gran futuro.

Edin Terzic

Su caso es muy llamativo. Había asumido como entrenador de Borussia Dortmund en diciembre pasado, en reemplazado de Lucien Favre. Sin embargo, ahora se correrá y le cederá su cargo a Marco Rose. Pero lejos de emigrar, continuará en el club como integrante del cuerpo técnico de Rose, quien arriba del Borussia Monchengladbach.

Mikel Arteta

El entrenador de Arsenal está en la mira. El conjunto londinense terminó octavo en la Premier League, lo que lo marginó de las próximas competencias europeas. Ese malestar podría provocar la eyección del entrenador español.

Si bien no está confirmada su desvinculación, fanáticos del club gunner se ilusionan con el arribo de un viejo ídolo: el francés Thierry Henry .

Simone Inzaghi

Inzaghi había arreglado su renovación con Lazio, pero a las 24 horas se fue. Había asumido como DT en 2016 y desde entonces registró un 53,39% de eficacia de los puntos en juego, pues al cabo de 251 partidos sumó 134 triunfos y 45 empates, mientras que sufrió 72 derrotas. Según La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi “rompió definitivamente” este jueves con la Lazio, pese a haber dado un acuerdo oral el miércoles. Según Sky Sport, Inzaghi podría comprometerse este viernes por dos años con el Inter.