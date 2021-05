Coronavirus. El DT Ricardo Caruso Lombardi padece una neumonía bilateral

Ricardo Caruso Lombardi fue internado en las últimas horas a raíz de una neumonía bilateral producto del coronavirus. El entrenador se encuentra en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro y había dado positivo a los testeos de Covid-19 el jueves pasado luego de la visita de un familiar en la ciudad bonaerense de Junín.

Si bien se sabía desde el pasado fin de semana de su contagio, el DT de 59 años dio a conocer la noticia de su internación a través de su cuenta de Twitter cuando posteó que había visto el partido de San Lorenzo por Copa Sudamericana: “Acá internado como a muchos que les toca (bicho de mierda). Felicito a Pipi Romagnoli por el resultado de ayer, se lo merece. Es un gran estratega, conoce, sabe de fútbol. Gente de San Lorenzo hay que darle la oportunidad, va a andar bárbaro y principalmente es una gran persona, se lo merece el ídolo”.

Según contó el canal de noticias TN, donde Ricardo Caruso Lombardi se desempeña como uno de los panelistas en los programas deportivos durante los fines de semana, el diagnóstico que tiene el director técnico es una neumonía bilateral producto del Covid-19. El último domingo Caruso estuvo presente vía Zoom en el programa del que forma parte. Allí habló sobre su estado de salud, pero el panorama de las últimas horas lo obligó a trasladarse hacia un sanatorio para ser observado.

Caruso Lombardi contó en TN el fin de semana pasado de qué manera se contagió: “El miércoles empecé con tos y el jueves me hice el hisopado que me dio positivo. A toda la familia le dio positivo, salvo al nene, caímos todos. Es un bicho que no lo esperábamos. La única persona que entró a casa fue mi cuñado que vino de Junín y no sabía que estaba contagiado. Cuando volvió nos llamó y nos dijo que era positivo”, cerró el DT.

