Racing le ganó a Banfield con gol de Marco Di Cesare, el defensor que podría irse a Brasil

Racing jugó mal, pero tuvo una enorme cuota de efectividad para ganarle 2-0 a Banfield, gracias a los goles que anotaron -en el primer tiempo- Marco Di Césare y Adrián Martínez, de penal. En esa etapa inicial, la Academia llegó una sola vez y paradójicamente facturó por duplicado, mientras que el Taladro demostró empeño con sus juveniles pero una notoria falta de jerarquía. El equipo de Gustavo Costas cosechó su segunda victoria al hilo justo en la antesala del clásico con Boca, al que visitará el viernes.

El resultado no siempre refleja con exactitud cómo fue el trámite de un partido. Racing, pese a tener un plantel con muchísimas más variantes y mayor calidad en cada una de las líneas, estuvo casi media hora sometido por el ritmo que habían impuesto los juveniles del Banfield de Pedro Troglio, pero aun así logró llevarse los tres puntos del estadio Florencio Sola.

LA POLÉMICA QUE PIDIÓ TODO EL TALADRO. Nacho Pais le rompió el arco a Facu Cambeses con un fierrazo desde afuera del área y marcó el 1-0 de Banfield ante Racing, pero todo fue anulado por OFFSIDE de Arboleda... ¿Estuvo bien sancionado? pic.twitter.com/sFSfuc0Nzm — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026

En esa primera parte del encuentro, al equipo de Costas se lo vio incómodo e impreciso, como en la mayoría de los partidos de este Torneo Apertura en el que había acumulado derrotas en las tres primeras fechas. A diferencia de lo acontecido en la victoria contra Argentinos, en Avellaneda, donde se observó otra presencia desde lo colectivo, a la Academia le costaba muchísimo imponerse en cada sector.

Antes de los 10 minutos, Banfield no sólo controlaba la pelota y se plantaba en territorio rival, ya que también exigía a Facundo Cambeses. A los 9 minutos, el arquero tuvo que volar para neutralizar un remate de Mauro Méndez y mandar la pelota al tiro de esquina. De esa acción, tras un rechazo de Adrián Martínez, Ignacio Pais capturó la pelota afuera del área y con un potente disparo sacudió las redes para el delirio de la multitud.

Sin embargo, el golazo del mediocampista fue invalidado porque el zaguero Danilo Arboleda estaba adelantado, intentó cabecear y tapó la visión al arquero. El árbitro, Pablo Dóvalo, fue advertido por el VAR e invalidó correctamente la jugada. Ni siquiera esa situación sacó del letargo a Racing, que continuaba contra las cuerdas. La impericia del Taladro en los últimos metros era el argumento de que el marcador no se quebrara.

¡¡DÓVALO EXPULSÓ A PEDRO TROGLIO!! El DT de Banfield explotó por un patadón que metió Baltasar Rodríguez (fue amonestado) sobre la raya y terminó viendo la roja... ¡Se fue del campo de juego pateando todo, no lo podían parar! pic.twitter.com/cuOStlj88S — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026

Santiago Sosa, al igual que en los partidos anteriores, fue muy impreciso en pases que en 2025 hacía sin inconvenientes. Además, el ex River quedó nuevamente muy solo en el centro de la cancha, ya que tanto Baltasar Rodríguez y Matko Miljevic quedaban muy lejos de él. En ese contexto, el tridente compuesto por Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny quedaba aislado del resto del equipo.

Cada retroceso de la Academia mostraba a Marco Di Césare y Marcos Rojo mano a mano contra los delanteros de Banfield, que no conseguía que las insinuaciones pasaran al terreno de las chances concretas para convertir. Ezequiel Cannavo, como ante Argentinos, fue de lo mejor de la última línea académica: abocado a cuidar su espalda, el ex Defensa y Justicia cumplió con creces en esa función y se afirma por delante de Gastón Martirena en la consideración del cuerpo técnico.

Solari se cuelga a Adrián Martínez, que hizo el 2-0 de Racing, de penal Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Y en un partido en el que todo lucía cuesta arriba, Racing partió de la pelota detenida para ganarlo: Gabriel Rojas, a los 27 minutos, ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda, Conechy cabeceó a la altura del punto del penal, Maravilla intentó –sin éxito- desviar la pelota y Facundo Sanguinetti voló para evitar el gol, pero Marco Di Césare se quedó con el rebote, remató de derecha y puso el balón entre el arquero y el primer palo.

El ex Argentinos, que está en negociaciones con Santos de Brasil, desató el grito de los más de 5.000 hinchas de Racing que estuvieron en la tribuna visitante del estadio de Banfield. Además de abrir la cuenta, el zaguero tuvo acciones positivas en el fondo, con cierres a tiempo y despejes cuando el equipo apeló a la espera. “Yo estoy a morir con este grupo. Voy a morir con esta gente, con los hinchas y con el grupo. Estoy pensando sólo en Racing. Lo que pase después se verá”, dijo Di Cesare tras el partido. Y Costas agregó: “Me dijo ‘poneme, quiero jugar. Hasta que no me vaya de Racing voy a dejar todo’. Y hasta hizo un gol”.

Racing no mejoró pese a estar en ventaja, pero sí administró la desesperación (y frustración) de un rival con mucho empuje pero nula claridad. Cuatro minutos después del gol, Pedro Troglio, entrenador del Taladro, fue expulsado al enfurecerse porque una patada de Baltasar Rodríguez fue penada con tarjeta amarilla y no roja. El mediocampista de la Academia, de floja tarde, fue reemplazado después de los 45 minutos en los que Dóvalo fue permisivo con su dura entrada.

Si el 1-0 asomaba como desmedido, el segundo tanto racinguista resultó una exageración por cómo se daba el encuentro. A los 43, tras otro tiro de esquina de Gabriel Rojas desde la izquierda, Santiago Solari anticipó y la pelota dio en el brazo de Tiziano Perrotta, por lo que Dóvalo sancionó penal. Adrián Martínez lo aprovechó: abrió el pie y le pegó a la derecha de Sanguinetti, quien fue a la izquierda y no pudo evitar la conquista del artillero del equipo de Costas.

Lo mejor del partido

Así, Maravilla llegó a los 54 tantos (apenas 5 fueron de penal) en 99 partidos con la Academia. El goleador, que cuando convirtió le dio al equipo 37 triunfos, un empate y tres caídas, cumplirá 100 partidos en la Bombonera, donde el año pasado hizo un gol clave para avanzar a la final del Clausura. En la tribuna, los hinchas empezaron a palpitar la visita al Xeneize.

El segundo tiempo no tuvo prácticamente emociones. Valentín Carboni ingresó en la Academia y nuevamente se mostró errático, mientras que Banfield acumuló delanteros, pero no causó peligro. La Academia ganó, pero deberá mejorar para hacer que sus chances se potencien verdaderamente.