Racing le ganó a Gimnasia 2-1 con Miljevic como figura, pero el árbitro Ramírez omitió un penal de Sosa

Con polémica en el final y más sacrificio que brillo, Racing venció 2-1 a Gimnasia, con goles de Matko Miljevic –la figura- y Nazareno Colombo. Bautista Barros Schelotto había igualado transitoriamente para el Lobo, que reclamó un penal no sancionado de Santiago Sosa contra Auzmendi. Facundo Cambeses, arquero académico, le había atajado una pena máxima a Marcelo Torres en el primer tiempo.

Durante el semestre anterior, las últimas presentaciones de Racing en Avellaneda habían estado signadas tanto por la bronca como por la desazón. Contra Huracán, cuando empató sin goles y tuvo que esperar a otros resultados para clasificar con zozobra a los octavos de final del Apertura, los hinchas habían insultado tanto a los jugadores como a la comisión directiva encabezada por Diego Milito. Después, en los partidos a puertas cerradas que disputó por la Copa Sudamericana, consumó el fracaso internacional y quedó eliminado.

Ya pasados los 40' ST, todo Gimnasia pidió PENAL de Santi Sosa sobre Auzmendi... ¡Ramírez ni siquiera fue al VAR a revisar la jugada! ¿Qué te pareció?



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Con esos antecedentes, en el reencuentro con su público, la Academia tenía una consigna clara: debía ganar sí o sí para empezar a reconstruir la confianza perdida y, además, dar un paso firme en el estreno por el Clausura. En el primer partido de Juan Pablo Vojvoda en el Cilindro, ya que había debutado como entrenador albiceleste en el estadio de Quilmes (en la goleada 4-1 a Defensa y Justicia, por la Copa Argentina), la formación titular no tuvo a Marcos Rojo, quien volvió con demora de presenciar la final del Mundial (había sido invitado y autorizado por el club).

Gonzalo Escudero, uno de los zagueros de la Reserva campeona, lo reemplazó. En ese sentido, más allá de la situación en particular que en este duelo relegó a Rojo, una de las premisas que la dirigencia le planteó al técnico al contratarlo fue que pretenden promover y consolidar a los juveniles.

Santiago Solari fue improvisado como falso 9 por el DT Vojvoda JUAN MANUEL BAEZ

En este mercado, la Academia contrató a jugadores cuyas edades oscilan entre los 28 y los 34 años: Matías Kranevitter (33), Alfonso Espino (34), Ulises Ortegoza (29) y Lautaro Díaz (28). “La decisión de los jugadores traídos no tiene que ver con una cuestión de edades para promover a los chicos, lo que se busca es complementar alguna característica o lugar en el que falte alguna alternativa más”, le explicaron desde el club a LA NACION.

Sin Adrián Martínez y sin Marco Di Césare, suspendidos por sus sendas expulsiones ante Rosario Central, en los cuartos de final del certamen anterior, Nazareno Colombo y Escudero conformaron la zaga, mientras que en el ataque Vojvoda tuvo que improvisar a Santiago Solari como centrodelantero, con Conechny como su acompañante, pero recostado sobre la izquierda.

Solari, quien en la previa al partido fue reconocido por el club por haber cumplido 100 partidos con la celeste y blanca, volvió a dejar de manifiesto sus dos caras: probablemente sea el jugador que más desequilibrio genera en los últimos metros, pero también es quien habitualmente defina incorrectamente.

Santiago Sosa, protagonista de la polémica del final JUAN MANUEL BAEZ

Racing salió a buscar el partido y mostró una revitalizada imagen desde el aspecto físico. Matko Miljevic, quien en el semestre pasado había sido protagonista de polémicas extrafutbolísticas y mostró una versión poco influyente, resultó la figura del partido: cuando la pelota pasó por él, tuvo buen destino y, además, exhibió un ritmo mucho mayor al del certamen anterior. El ex Huracán, en el arranque del duelo, aprovechó una recuperación en ataque de Zaracho, recibió un pase de Solari y definió con pericia a la izquierda de Nelson Insfrán con un remate bajo y cercano al palo.

Racing controlaba el juego, pero no lograba ampliar la diferencia. En ese contexto, una distracción defensiva terminó con el empate transitorio: luego de una salida rápida, Cambeses tapó un remate cruzado, pero Bautista Barros Schelotto ingresó solo para empujar debajo del arco a la red. En el último tramo del primer tiempo, Racing entró en una confusión que casi paga a un costo aún mayor.

Luego de sofocones a la espalda de Espino, quien al igual que ante Defensa y Justicia sufrió mucho en la faceta defensiva, un remate dio en la mano de Gonzalo Escudero y terminó en penal para el Lobo. Marcelo Torres se encargó de la pena máxima, pero se desgarró y se topó con Cambeses, quien contuvo el remate para evitar la hecatombe.

Para la segunda etapa, por Conechny ingresó Lautaro Díaz, hijo de Roberto, ex delantero académico conocido popularmente como el Ropero, quien jugó 244 partidos y metió 51 goles en la Academia entre 1975 y 1983. El ex Cruzeiro y Santos tuvo un grato estreno, resolvió con claridad y mostró sacrificio cuando el equipo se replegó.

Racing se adelantó y puso contra su arco al Lobo, que apostaba al contrataque con salidas rápidas. El juvenil Escudero, con cruces justos, disipó el riesgo en esas transiciones de Gimnasia. Después de varios intentos en los que a la Academia le faltaba afinar el último toque, Miljevic –el más claro- envió la pelota desde un córner directo a la cabeza de Nazareno Colombo, quien se elevó y marcó el 2-1.

Lo mejor del partido

El paso de los minutos tuvo a Racing más atrás, Gimnasia fue obligado y casi lo empata, con Auzmendi como protagonista: el delantero remató repentinamente en el ingreso al área grande, Cambeses estaba tapado, se había tirado a la derecha y parecía pasarse, pero sacó un manotazo a puro reflejo para salvar a la Academia.

El final sería con polémica, ya que Auzmendi anticipó a Sosa, quien no vio al punta y en el intento de rechazar una pelota terminó pateándolo dentro del área. El árbitro Nicolás Ramírez ni el VAR consideraron falta el claro contacto del capitán racinguista, por lo que los jugadores del Lobo estallaron de bronca. Racing soportó los últimos embates y resguardó un triunfo tan valioso como necesario.