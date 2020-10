Racing se suma a la remodelación: los cambios que hará en el Cinlindro

El estadio de Racing también se someterá a remodelaciones Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

En el año de su 70° aniversario, al Cilindro le llegó el tiempo de la remodelación. Tal como ocurre con el Monumental o con la Bombonera, los principales estadios de la Argentina parecen haber quedado obsoletos desde las comodidades y también con algunos problemas estructurales después de tantos años. Por eso Racing presentó un plan presupuestado en 20 millones de dólares que, en tres etapas planificadas para los próximos cinco años, buscará modernizar el estadio Presidente Perón.

En las dos gestiones que lleva Víctor Blanco como presidente de la Academia el debe, admitido por el propio Blanco, aparecía en la infraestructura del club. Cuando su segundo período al frente de Racing comienza a cerrar y todo apunta a que habrá un tercero, el mandatario dio a conocer a través de un video y una presentación ante la prensa el proyecto que tiene la intención de dejar el Cilindro dentro de los requerimientos de FIFA para ser sede de los partidos de la selección. "La idea de la selección en esta cancha me encanta. Pero debemos tener las condiciones. No me queda duda que cuando eso pase vamos a ver a la Argentina acá", aseguró Blanco.

El plan ya se había puesto en marcha el año pasado, con la "Etapa Cero", que en el club remarcaban como un trabajo "invisible": reparación de la estructura de hormigón y de las juntas en las tribunas, adecuación del sistema de desagüe y la construcción de una subestación eléctrica para disponer de una conexión directa.

Ese primer paso tuvo un costo de dos millones de dólares. Cuando la Academia se preparaba para iniciar la parte más ambiciosa y costosa del proyecto, la incertidumbre económica por el valor del dólar y la reorganización financiera que implicó la pandemia lo dejaron en pausa. Según anunció Blanco, las refacciones se encararán con fondos propios del club, sin haber solicitado un crédito ni llegado a un acuerdo con alguna empresa, algo que no descartó a futuro.

"El plazo de cinco años es razonable, pero no descartamos que los tiempos se puedan acelerar si aparece algún inversor. Como están las condiciones hoy, no estamos para descartar nada que nos pueda dar una ayuda económica", dijo el presidente, que remarcó el valor de las ventas de jugadores surgidos de inferiores durante los últimos años para poder llevar adelante este proyecto: "Somos un club vendedor. Queremos invertir en patrimonio para seguir por ese camino, más allá de las obligaciones por ser un equipo grande".

A partir de diciembre comenzará la "Etapa Uno", que contiene tres módulos. ¿En qué consisten las remodelaciones? En primera instancia se busca cumplir las normativas internacionales para los estadios: remodelación integral de los vestuarios para tener conexión directa con un túnel único de salida desde el centro del campo de juego.

Luego se trabajará sobre la remodelación del Sector A del Estadio: confitería con vista al calentamiento previo de los jugadores y al túnel de ingreso; nuevos palcos de prensa en la bandeja superior; mejora en los ingresos y un ascensor en el tradicional mástil para los accesos a los palcos; y la gran obra será extender la platea hasta la altura del campo de juego, sin las históricas cabinas de transmisión ni el tradicional foso, que será reemplazado por una empalizada de vidrio que mejorará la visual del juego.

Además, se buscará renovar la función de la parte externa para darle más y mejores servicios al espectador, con una guarda blanca que rodee la bandeja superior del estadio, una "especie de edificio dentro del estadio", según señaló el arquitecto Joaquín Sánchez Gómez, en representación del estudio MSGSSS, a cargo del proyecto. Por último, el tercer paso apunta al Sector B del estadio, en espejo con las otras remodelaciones: nuevos palcos y expansión de las plateas hasta la altura del campo de juego, con el reemplazo del foso perimetral por un vidrio que mejore la visual del espectador.

Según indicó Blanco, a la espera de cómo será el regreso del público a los estadios postpandemia, es una posibilidad tener que mudar la localía en algún período de la obra planificada entre 2021 y 2025. Además el proyecto incluye el cambio de nombres en los sectores del Cilindro: la idea es cambiar lo que hoy se conoce con letras o números por nombres propios de personas representativas en la historia de Racing.

