Racing y Gustavo Costas acordaron seguir juntos hasta el último día de la presidencia de Diego Milito

Racing quería que Gustavo Costas siguiera siendo su entrenador hasta diciembre de 2028. Lo consiguió. Al menos, el acuerdo para que eso suceda.

La propuesta que le hizo el presidente, Diego Milito, encontró conformidad en el director técnico y ambas partes convinieron quedar vinculadas hasta el último día de gestión del directivo, al que le quedan tres años de mandato, tras este inicial. De todos modos, la firma se demorará unos días: Costas está de vacaciones y refrendará el contrato una vez que regrese, el 27 de este mes.

“Es una mejora sustancial”, aseguraron desde la dirigencia de Racing para LA NACION sobre el ingreso que percibirá el preparador. Sucede que el entendimiento incluye incrementos en los montos año por año, que en conjunto superarán ampliamente lo que Costas percibía hasta ahora.

Gustavo Costas, Diego Milito y Sebastián Saja al presentar la extensión del contrato, a fines del año pasado; pronto el director técnico, el presidente y el director deportivo de Racing firmarán otra, hasta diciembre de 2028. Prensa Racing

Con el respaldo de dos temporadas en las que el equipo obtuvo la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, y estuvo al borde de la gloria tanto en el torneo Clausura (subcampeón) como en la Copa Libertadores (semifinalista) de este año, Milito redobló la apuesta: un mes y medio después de anunciar que quería renovarle el vínculo, propuso que el entrenador continuara por tres temporadas.

“Queremos que Gustavo sea el director técnico de Racing hasta el último día de Diego como presidente”, había confirmado Diego Cifarelli, tesorero de la Academia, para LA NACION, en un fuerte aval a lo hecho por el ídolo en esta tercera etapa como DT de la Academia. “Yo dije que venía a ganar, no a competir. Así que me quedo en deuda”, se había lamentado Costas, visiblemente golpeado, luego de la derrota por penales (5-4, tras un 1-1) en la final del Clausura, del último sábado, frente a Estudiantes en Santiago del Estero.

Con el plantel de vacaciones hasta el 3 de enero, fecha pautada para presentarse nuevamente en Avellaneda, Milito y Cifarelli mantuvieron esta semana una reunión con Jito Alonso, el representante de Costas. En ese encuentro, desarrollado este martes, el presidente y el tesorero fueron concluyentes con el empresario: “Gustavo es el líder del plantel y queremos que se quede con nosotros”.

Éxtasis de Costas después del éxito sobre Boca en la Bombonera en una semifinal del Clausura; los dirigidos quieren al DT por su cercanía.

La evaluación realizada por Milito y Sebastián Saja, director deportivo del club, arrojó que la presencia de Costas fue clave para que el equipo resultara tan competitivo en todos los frentes. En diciembre del año pasado, cuando Milito llegó a la presidencia de la institución, la renovación a Costas fue su primera determinación fuerte. Aquella extensión del vínculo había implicado una mejora en el salario del ex defensor, que había asumido a inicios de 2024 con un monto muy bajo, en comparación con colegas del fútbol argentino.

La oferta generó sorpresa en el club, ya que Milito no había dado indicios sobre una renovación que superara la próxima temporada. Algunos puntos centrales para la continuidad son los refuerzos, el intento de sostener a los baluartes que llevaron a Racing a los primeros planos y las salidas o cesiones de los más postergados. En ese sentido, el director técnico desea estar al tanto del día por día del mercado de pases, más allá de que el club cuenta con un área de scouting que hace informes detallados de Argentina, de Sudamérica y de argentinos que están en otros lugares del mundo. Esos reportes llegan a la oficina de Saja, que asumió con la llegada de Milito a la presidencia. “Con Gustavo tenemos una relación muy fluida, charlamos permanentemente”, comentó el director deportivo. También el cuerpo técnico tiene diálogo con los miembros de la oficina de scouting, liderada por el secretario técnico Javier Wainer (había desempeñado ese rol cuando Milito fue director deportivo en la gestión de Víctor Blanco).

Milito, el futbolista Marcos Rojo, Costas y Saja; el entrenador tiene buena relación con la dirigencia y con el plantel. Prensa Racing

“Gustavo viene todos los días y me dice ‘vos de acá no te vas a ningún lado’. Y yo le digo ‘si no me llamó nadie, ¿a dónde voy a irme, Gustavo?’. Pero él se anticipa de mano al mercado de pases. Llega a nosotros de una manera muy especial, contagia querer seguir ganando”, detalló Gabriel Rojas para LA NACION hace dos semanas, sobre cómo Costas vive pendiente de cada uno de sus dirigidos.

Durante las vacaciones de verano anteriores, después de que Racing se consagrara en la Copa Sudamericana y cortara una serie de 36 años sin trofeos internacionales, varios jugadores observaron todos los días en sus teléfonos el mismo nombre y el mismo apellido cuando llegaban notificaciones de llamadas o mensajes: “Gustavo Costas”.

El preparador reconoció que en aquel momento de presunto descanso su esposa habíado sido quien más lo había padecido: él redujo las vacaciones con tal de seguir el minuto por minuto de las situaciones de cada uno de sus dirigidos. Ya en la pretemporada, en Paraguay, tenía charlas individuales para manifestar lo importante que era seguir en Racing e ir por la Recopa (la logró en febrero) y la Libertadores (Flamengo le cortó el sueño).

Varias veces le tocó a Costas festejar en playoffs este año; aunque no coronó con un título de campeón, la dirigencia lo quiere por mucho tiempo a cargo del plantel. Gonzalo Colini - La Nación

Aceptada la oferta de Milito, Costas será el primer director técnico que en este siglo iniciará una tercera temporada seguida al frente de Racing. Para encontrar el último antecedente hay que remontarse a la segunda mitad de la década de los ochentas: Alfio Basile asumió en 1985 y se marchó en 1989. Por entonces Costas era dirigido por ‘Coco’, su padre futbolístico. En esta tercera etapa, ya comandó al equipo en 111 cotejos, con un registro de 62 victorias, 17 empates y 32 derrotas, y 60% de efectividad en puntos.

Gustavo fue el jugador que más presencias sumó en Racing durante el profesionalismo, 337 (9 goles), y se ubica segundo en la tabla histórica, detrás de Natalio Perinetti (405 en la era amateur). Ahora está a una firma de perfilarse como el entrenador de mayor continuidad en la Academia detrás de su mentor.

“Sigamos en lo más alto. Que sigan viéndonos allá, arriba, y que se pongan contentos cuando no nos toque. El secreto está en el trabajo, confiando en el líder que tenemos, y perteneciendo al mejor grupo de jugadores del fútbol argentino”, publicó Gonzalo Costas, uno de los hijos y ayudante de campo del ídolo.

“Es imposible no contagiarse con Gustavo. Sabe más que nadie qué es Racing y transmite esa pasión. Es un padre para muchos de nosotros, nos habla desde el amor y por eso uno deja la vida”, lo había destacado Santiago Sosa, a quien después de la grave lesión sufrida frente a Flamengo (cuádruple fractura del malar derecho), el entrenador envió a “desconectarse” por unos días a Mercedes. En detalles como ése los jugadores sienten que hay una gran diferencia.

Además de los futbolistas, los hinchas aprecian a Gustavo Costas, que en este tramo condujo a Racing a la Copa Sudamericana y la Recopa de 2024. Rodrigo Abd - AP

“Gustavo quiere tenernos siempre bien, nos habla mucho. Juguemos o no, él está pendiente de cada uno. Por eso lo sentimos como a un padre. Su gestión del grupo es muy importante. Hasta podés influir un poco menos en otros aspectos del fútbol, pero con este trato tan humano uno soluciona muchas cosas”, había descrito Santiago Solari para LA NACION.

Eduardo Coudet, DT ganador de la Superliga 2018/2019 y del Trofeo de Campeones 2019, dirigió en dos temporadas completas y se marchó al finalizar el segundo año del vínculo. Costas, que tiene el amor incondicional de los hinchas y el aval absoluto de un plantel que observa en él una fiel figura paternal, dio su aceptación para extender una historia que hasta ahora ha sido feliz pero a la que le faltan una Copa Libertadores, una liga local. Tiene tres años de proyección laboral como para que responder al cariño y la confianza del mundo Racing.