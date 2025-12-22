Luciano Vietto se fue de Racing: una salida que no esperaba y la crítica hacia Gustavo Costas

Luciano Vietto se despidió de Racing, tras no renovar su vínculo contractual, ya que la dirigencia liderada por el presidente Diego Milito decidió no renovarle el contrato, y en su adiós al club de Avellaneda, dejó críticas hacia el entrenador Gustavo Costas.

En una entrevista en ESPN, Vietto lamentó su salida y expresó: “La idea era continuar. Yo vine con la idea de terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente no se pudo dar. Fue sorpresiva la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, cuesta procesarlo”.

El delantero, de 32 años, agregó: “Estoy asimilando un poco la noticia. Procesándola. Ahora me tomaré unos días para descansar con los amigos y pasadas las fiestas veré para dónde me lleva el destino y el futuro”.

Luego de la derrota por penales contra Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura, el entrenador Costas y la dirigencia comenzaron a diagramar el equipo para la próxima temporada, y Vietto quedó fuera de estos planes. El delantero había regresado a Racing a mediados de 2024, después de diez temporadas en el exterior.

“Daba un poco de temor la vuelta al país. Una vez que tomamos la decisión, la abrazamos con ganas. Lamentablemente no se pudo dar, hay que ir para adelante. Me angustia porque me enteré hace poco. Tenía la esperanza y las ganas de que de parte del club hubiera un ofrecimiento o algo para continuar. De parte del club se estuvo diciendo que no acepté un contrato con rebaja salarial o de productividad, y la realidad es que no existió ningún ofrecimiento. Yo para Racing siempre voy a estar y tocará como hincha”, remarcó.

Vietto anotó apenas 8 goles en 39 partidos en esta segunda etapa en Racing; el último lo marcó contra Aldosivi, por el Torneo Clausura, ya cuando tenía pocos minutos de acción. Por esta situación, el delantero apuntó contra Costas: “Con Gustavo somos polos opuestos desde lo futbolístico. No fue fácil para mí y creo que por eso participé poco, pero siempre con respeto”.

“Es un técnico que a Racing le dio mucho, pero a mí, por mis formas futbolísticas, no me ha ayudado mucho para entrar a su manera de jugar. No lo estoy culpando, solo explico cómo me sentí como jugador desde lo futbolístico. Le deseo lo mejor”, añadió.

En cuando a los problemas físicos que debió afrontar, Vietto explicó que por una pubalgia quedó varias veces relegado. “Tal vez hoy, para la gente, quedó plasmado, dado a que no tengo mucha edad, que quizás tengo algún problema de salud o crónico. Quiero aclarar que no es así. No tengo ningún problema crónico. Se tardó en tener la autorización de Conmebol para hacerme un bloqueo, pero desde que me lo hice, si no entré fue por decisión técnica. Entiendo lo que se decía porque opinan desde lejos, no saben lo que uno sufre. Fue jodido salir de esa lesión, pero, desde el momento que salí, para mí fue un tema olvidado y estuve a disposición”, remarcó el jugador.

Uno de los goles más festejados de Luciano Vietto: ante Botafogo de Brasil, en la ida de la Recopa Sudamericana que luego ganó Racing Gustavo Garello - AP

En cuanto a los próximos pasos en su carrera, el atacante consideró su futuro fuera de Avellaneda: “Ahora estoy abierto a todo. No le cierro las puertas a nada, pero todavía estoy procesando la noticia y toca descansar con la familia. Ya se irá decidiendo cuando se abran los mercados. Obviamente, no jugaré en Independiente, pero mi carrera futbolística seguirá muchos años más. Todavía no me siento afuera de Racing, me considero jugador del club. Necesito unas semanas para asimilarlo”.

“Voy a extrañar mucho al grupo. Ellos me hicieron campeón. Van a pasar los años y lo más lindo que queda son las amistades que podés hacer en el camino. El Cilindro es mágico, son cosas que voy a extrañar. A mi me encantaba jugar de local. Quisiera que el hincha de Racing me recuerde desde el punto de que estuve siempre dando lo máximo. Si no fue suficiente, hacerle saber que siempre fue mi máxim