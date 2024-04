Racing superó a Bragantino por la Copa Sudamericana con su quinto triunfo consecutivo

Escuchar

Con una cómodo 3 a 0 sobre Bragantino, de Brasil, en Avellaneda y por la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana, Racing consiguió su quinto triunfo consecutivo. El buen andar de la Academia se basa en el gran momento que atraviesan sus atacantes, en especial Adrián “Maravilla” Martínez.

Esas cinco alegrías en fila se explican en la contundencia de sus hombres más avanzados en el campo. En los triunfos contra San Martín, de Burzaco (3 a 0); Central Córdoba (3 a 1); Luqueño (2 a 0); Lanús (2 a 0), y Bragantino, todos los goles fueron de delanteros: Martínez (7), Maximiliano Salas (2), Roger Martínez (1), Johan Carbonero (1) y Santiago Solari (1). Cuando el equipo, y en especial sus hombres de punta, andan con la moral tan alta, jugar cada tres o cuatro días parece ser una ventaja.

Maximiliano Salas domina ante Jadsom; el correntino anotó el primer tanto y suma dos en los últimos cinco encuentros de Racing, que fueron triunfos. LUIS ROBAYO - AFP

Lo es al punto de que cuando no habían transcurrido dos minutos la Academia ya había logrado ponerse en ventaja. Maravilla Martínez, esta vez, mostró su clase del otro lado de la mitad de la cancha: de espalda, hizo un pelotazo frontal que dejó a Salas de frente al arquero Cleiton después de una larga corrida, como si el partido ya se encontrara en el tramo final. El correntino se tomó un tiempo más en el área y definió cruzado. Veinte minutos después, ambos volvieron a encontrarse con la fórmula tradicional: desborde y centro de Salas, y anticipo Martínez para mandar la pelota a la red.

Salas y Martínez, zurdos, delanteros, trabajadores del fútbol que pasearon sus goles por América Latina, fueron los primeros refuerzos que llegaron por pedido de Gustavo Costas. Se llevaron una ovación cada uno cuando el entrenador los reemplazó a pocos minutos del final. Experimentados, juegan con el hambre que representa para ellos la primera oportunidad en un club grande después de tantos años de trajines casi anónimos para el mainstream del fútbol argentino. En ese vértigo parece moverse a veces la Academia. El de un equipo voraz.

Agustín Almendra se excusa por una infracción al ser amonestado por Alexis Herrera; el ex jugador de Boca se afianza en el mediocampo de Racing, tras un largo período de irregularidad. LUIS ROBAYO - AFP

En este caso, como había ocurrido en el 4-1 a Newell’s en Rosario, la ausencia de Juan Fernando Quintero convirtió a Racing en un cuadro directo y agresivo. Con cinco defensores, Agustín Almendra y Bruno Zuculini en el mediocampo para meter y jugar y con los tres delanteros que no se cansan de correr y correr más allá de qué equipo tenga la pelota. A la energía de los goleadores se suma Solari, que aún no parece andar con la misma confianza que sus compañeros de ataque pero que no ahorra en desgaste para ayudar al conjunto.

El nombre que brilla es el de Adrián Martínez, con una marca espectacular que no para de agrandarse: jugó los 16 partidos de Racing en esta temporada y marcó 14 tantos. Una aplanadora del gol. Pero además del suyo y del de Salas hay otros puntos altos individuales. Almendra se adueñó de la mitad de la cancha y, con continuidad después de años de intermitencia, empieza a mostrar por qué se esperaba tanto de él. Cuando el reloj marcaba 34 minutos, se animó a probar al arco desde atrás de la mitad de cancha; la pelota iba bien dirigida, pero encontró bien parado a Cleiton. Un gestos que sirve para leer el momento que atraviesa el futbolista. El otro sostén de esta buena racha de la Academia es Agustín García Basso, una garantía en la última línea.

Bruno Zuculini y Marco Di Cesare celebran uno de los tres goles de Racing contra Bragantino, los del segundo éxito en el grupo H de la Copa Sudamericana. LUIS ROBAYO - AFP

Además de algunas desatenciones defensivas que no consigue solucionar con el paso de las fechas, la preocupación para Racing en este contexto puede ser la fatiga acumulada. A la ausencia de Quintero, que debió viajar de urgencia a Colombia por un problema familiar, se suman bajas por lesiones que hacen que el plantel se vea más corto cuando más se lo necesita. Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez, Carbonero, Gabriel Rojas, Leonardo Sigali, Iván Pillud y Leonel Miranda son algunos de los futbolistas que pasaron por la enfermería en los últimos días debido a problemas musculares.

Compacto de Racing 3 vs. Bragantino 0

Pero los triunfos, se sabe, hacen olvidar el cansancio. Ahora, en el horizonte aparece el partido decisivo del próximo martes, con Belgrano, para definir la suerte de la Academia en la Copa de la Liga Profesional. Además de sus hombres de ataque, Racing necesitará una carambola de resultados que jueguen en su favor en la zona B para clasificarse para la etapa de cuartos de final.

El arquero Gabriel Arias y Di Cesare se afanan por alejar la pelota; Racing sufre todavía viejas desatenciones defensivas, pese a las cuales ganó por quinta vez sucesiva. LUIS ROBAYO - AFP