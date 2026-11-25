Raheem Sterling, una de las figuras más reconocidas del fútbol inglés de la última década, fue condenado a 12 meses de prisión en suspenso por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso después de protagonizar un grave incidente vial a bordo de su Lamborghini en mayo de este año. La sentencia, dictada por el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, incluye además 100 horas de trabajos comunitarios y la suspensión de su licencia de conducir durante 24 meses.

El ex atacante de Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal y Feyenoord admitió haber conducido de manera peligrosa por distintas rutas del sur de Inglaterra, entre ellas las autopistas M25 y M3, antes de perder el control de su vehículo y estrellarse contra barreras de contención en Hampshire. El accidente no involucró a otros automóviles ni dejó heridos.

Raheem Sterling, en el momento que fue detenido por agentes de policía Fiscalía de la Corona/PA

La investigación reveló que varios conductores habían alertado a la policía por el comportamiento errático del futbolista. Algunos testigos aseguraron haberlo visto inhalando una sustancia desde un globo mientras manejaba su Lamborghini Urus negro y zigzagueaba entre carriles. Uno de los denunciantes llegó a manifestar su temor de que el conductor terminara provocando una tragedia.

Según la fiscalía, durante más de una hora Sterling realizó maniobras peligrosas que obligaron a otros automovilistas a frenar, apartarse o tomar medidas evasivas. Las imágenes captadas por cámaras policiales mostraron al vehículo cambiando repetidamente de carril antes de impactar contra una barrera de hormigón y quedar fuera de control.

Tras el choque, los agentes encontraron seis cartuchos de óxido nitroso en el automóvil, además de un globo utilizado para inhalar la sustancia. El jugador también se declaró culpable de posesión ilegal del producto y de haberse negado a proporcionar una muestra a la policía. Pruebas posteriores determinaron un estado de “deterioro severo de sus facultades”.

Sterling disputa el balón con Ander Herrera, en un clásico de Manchester de 2015 NIGEL RODDIS - EPA

Al dictar sentencia, la jueza Kirsty Allman sostuvo que Sterling tomó una decisión “deliberada y totalmente egoísta” al conducir bajo los efectos de drogas, poniendo en riesgo a numerosos usuarios de la vía pública. Sin embargo, también valoró su historial personal y profesional, al describirlo como una persona de “buena reputación” cuyo “carácter ha sido ejemplar”.

La magistrada tuvo en cuenta además la admisión temprana de los cargos, que redujo la pena, y documentación aportada por centros de tratamiento que describían los problemas de adicción del futbolista al óxido nitroso, utilizado por él como un mecanismo para afrontar dificultades personales.

La defensa pidió que se consideraran su trabajo benéfico y su distinción como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), reconocimiento que recibió en 2021 por su contribución a la lucha contra la desigualdad racial. Su abogado, Jason Bartfield, afirmó ante el tribunal que la situación resultaba especialmente dolorosa por el daño causado a una reputación construida durante años.

El inglés Raheem Sterling observa el juego durante un partido del Grupo B del Mundial entre Inglaterra y Estados Unidos, en el estadio Al Bayt, en Jor, Qatar, el 25 de noviembre de 2022. (AP Foto/Abbie Parr)

La condena llega en un momento de incertidumbre para Sterling. A los 31 años y actualmente sin club, el delantero quedó lejos del protagonismo que supo alcanzar con la camiseta de Inglaterra, selección con la que disputó 82 partidos, tres Copas del Mundo y la Eurocopa 2021. También fue una pieza clave en la época más exitosa del Manchester City, donde conquistó cuatro títulos de la Premier League y se consolidó como uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

Su última experiencia fue en Feyenoord, del que se desvinculó al finalizar la temporada pasada. Ahora, mientras intenta reconstruir su carrera deportiva, deberá afrontar las consecuencias judiciales de un episodio que marcó uno de los momentos más difíciles de su trayectoria fuera de las canchas.