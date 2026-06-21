Ralf Rangnick, el DT de Austria que influyó en Klopp, Tuchel y Nagelsmann y creó un concepto que hoy utiliza Scaloni

KANSAS CITY (Enviado especial).- Ralf Rangnick podría caminar por las calles de Kansas City, Dallas o cualquier otra ciudad donde se dispute el Mundial sin que casi nadie lo reconociera. El entrenador de Austria apenas tuvo recorrido como futbolista: jugó en equipos menores de Alemania e Inglaterra y, en el tramo final de su carrera, comenzó a combinar el rol de jugador con el de entrenador. Más tarde construyó una extensa trayectoria como DT, aunque su legado no figura en ninguna estadística ni se explica únicamente por los clubes que dirigió: es considerado el cerebro de la escuela alemana moderna que influyó en entrenadores como Jurgen Klopp, campeón de la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes con Liverpool; Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, y Julian Nagelsmann, actual técnico germano. Pero su aporte más importante fue impulsar un concepto táctico que hoy forma parte del fútbol de élite, utiliza Lionel Scaloni en Argentina y será una de las claves del duelo que ambos protagonizarán este lunes por la segunda fecha del Grupo J del Mundial.

Ralf Rangnick tiene 67 años, estuvo en la mira de Milan y acaba de renovar con Austria hasta la Eurocopa 2028 Georg Hochmuth - APA

Rangnick nació el 29 de junio de 1958 en Backnang, una pequeña ciudad del estado de Baden-Wurtemberg, el mismo día en que Brasil conquistó en Suecia el primero de sus cinco títulos mundiales. Se formó en las divisiones juveniles de Stuttgart, pasó por el fútbol amateur inglés y alternó durante años los roles de jugador y entrenador mientras estudiaba inglés y educación física en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Ya dedicado por completo a la dirección técnica, tuvo dos ciclos en Stuttgart y otros dos en Schalke 04, donde ganó la Copa de la Liga, la Copa y la Supercopa de Alemania. Pero fue en Hoffenheim donde dejó una huella más profunda: tomó al equipo en la segunda división, lo llevó a la Bundesliga y sentó las bases de una corriente futbolística que marcaría un quiebre en el fútbol alemán.

Klopp es uno de sus admiradores más reconocidos. De hecho, alguna vez contó que la manera en que Hoffenheim había presionado a Borussia Dortmund en una derrota por 4-1 debía convertirse en el punto de partida para construir un gran equipo. Más adelante, Rangnick continuó su trabajo como director deportivo de Leipzig, uno de los proyectos más exitosos del fútbol alemán en los últimos años, construido alrededor de una idea que lleva décadas perfeccionando: la presión tras pérdida, conocida como "gegenpressing“, un término alemán que puede traducirse como “contrapresión”.

Stefan Posch, lateral de Austria, presiona a Ali Olwan durante el triunfo por 3-1 sobre Jordania en el debut de los europeos en el Mundial Song Haiyuan - XinHua

Para el entrenador que devolvió a Austria a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998 y que acaba de renovar su contrato hasta 2028, pese a los rumores que lo vinculaban con Milan, el juego se sostiene sobre cinco pilares: velocidad y verticalidad para atacar, transiciones rápidas en ambas direcciones y, sobre todo, una reacción inmediata después de perder la pelota, un aspecto que también ocupa un lugar central en el equipo de Lionel Scaloni. En su mirada, lo que ocurre en los segundos posteriores a la pérdida es casi tan importante como lo que genera el equipo cuando tiene la pelota.

Allí aparece uno de los puntos de contacto entre ambos: en lugar de retroceder automáticamente, sus jugadores buscan recuperar el balón presionando al rival, cerrándole espacios y líneas de pase para volver a atacar lo antes posible.

Tras el triunfo en el estreno mundialista, Rangnick va por otro golpe ante la Argentina de Scaloni Eugene Hoshiko - AP

Según contó Rangnick en varias oportunidades, su forma de entender el fútbol cambió en 1983, después de un amistoso entre el FC Viktoria Backnang, donde era jugador y entrenador, y el Dynamo Kiev de Valeriy Lobanovskyi. Aquella vez comprendió cuánto podía influir la presión en un partido. Incluso contó que, durante varios pasajes del encuentro, tuvo la sensación de que el rival jugaba con dos o tres hombres más. A partir de esa experiencia comenzó a desarrollar un modelo que le permitiera neutralizar esa superioridad.

Sus equipos se rigen por dos reglas. La primera es la de los ocho segundos: el tiempo que tienen para recuperar la pelota tras perderla. Si no lo consiguen, deben replegarse. La segunda es la de los diez: el margen que tienen para finalizar una acción después de robar el balón en campo contrario. En Leipzig, incluso, llegó a instalar relojes con alarmas que sonaban cuando esos plazos se cumplían. Esa filosofía se ve con claridad en Austria: un seleccionado intenso, dinámico y agresivo.

En el AT&T Stadium, y aunque los equipos de Scaloni comparten varios principios con los suyos, Rangnick anticipa un duelo de estilos. “Hemos visto la gran calidad que tiene Argentina: es el clásico equipo de posesión de balón”, explicó el entrenador, que después de Leipzig también trabajó en la estructura de Red Bull y dirigió a Manchester United. “Será un partido extremadamente difícil”, agregó.

Del lado argentino saben que no será un partido sencillo y buscan la mejor manera de enfrentar esa presión. Porque cuando logra superar la primera línea rival, Argentina suele encontrar espacios entre líneas y sacar ventaja con la claridad de sus volantes y la velocidad de sus atacantes.

El alemán dirigió a Cristiano Ronaldo en Manchester United, su último trabajo en clubes antes de asumir al frente de Austria Jon Super - AP

Scaloni y Rangnick protagonizarán un partido aparte al que se jugará en la cancha, donde el ganador tendrá prácticamente asegurado el primer puesto del grupo y, en consecuencia, la posibilidad de administrar cargas en la última fecha. Será también el cruce entre dos entrenadores unidos por una misma idea del juego, la de presionar, recuperar rápido la pelota y atacar, aunque cada uno la interprete a su manera.