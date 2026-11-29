En Brasil, Ramón Sosa ya es el “héroe improbable” de Palmeiras. El futbolista paraguayo de 27 años rechaza el mote, aunque le hayan dado el premio al mejor futbolista (MVP) de la final de la Copa Libertadores disputada este sábado en el Centenario de Montevideo. A los seis minutos del segundo tiempo el exTalleres de Córdoba anotó el único gol del partido con una definición de primera tras una gran habilitación de cabeza del colombiano Jhon Arias.

Pero el hincha de Estudiantes, memorioso, recordará que Sosa se hizo conocido en el fútbol argentino con la camiseta de... Gimnasia y Esgrima La Plata. En la temporada 22/23 sumó 42 presencias para el Lobo, dio siete asistencias y anotó seis goles: jugó dos clásicos platenses, sin festejos. Fue el artífice de la clasificación a la Copa Sudamericana 2023. Y de allí pegó el salto a la T, que pagó 2,26 millones de dólares por su pase.

Ramón Sosa, de Palmeiras, festeja su gol para Palmeiras en la final de la Copa Libertadores; lo sufre Fernando Muslera, arquero de Estudiantes Natacha Pisarenko - AP

Aquello de “improbable” tiene que ver con que Sosa no figuraba en el equipo titular para esta tarde en el Centenario. Su lugar, en teoría, iba a ser para Vitor Roque. Y Palmeiras atacaría con él y Flaco López. Sin embargo, el portugués Abel Ferreira, entrenador del equipo paulista, tenía otros planes. Buscó un ataque sin referencias para los marcadores y con mucha más movilidad. Sosa, habitual extremo, con un explosivo uno contra uno y una gran capacidad para atacar al espacio, fue su gran apuesta para ganar por cuarta vez la Copa Libertadores.

El “héroe improbable” de la final llevaba 47 partidos con la camiseta verde en la temporada. Y coleccionaba 10 goles y siete asistencias. No es -nunca lo fue desde su llegada del Nottingham inglés- titular indiscutible. Que Palmeiras haya pagado unos US$ 14 millones por un futbolista que no iba a tener un lugar asegurado en el primer equipo habla de la potencia económica del flamante campeón continental.

“Antes que nada, agradezco a la hinchada del Palmeiras, que siempre confió en nosotros. Ellos saben que trabajamos todos los días, que el objetivo estaba muy claro cuando comenzó la Libertadores: ganar. Trabajamos durante mucho tiempo; hoy, gracias a Dios, pudimos ganar la Libertadores. No fue nada fácil para nosotros, fue muy difícil. Perdimos, empatamos, pero también logramos ganar...”, dijo el goleador de la final en declaraciones a TV Globo.

Y agregó: “Creo que hoy fue un partido muy especial, porque es una final. Una final siempre es así: se juega bien, se juega mal, pero lo más importante es que pudimos ganar. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer en el campo y, gracias a Dios, pudimos ganar; pude marcar el gol, pero eso no es lo más importante. Todos mis compañeros, que están aquí en Brasil, y mi familia en Paraguay, hicieron un esfuerzo para lograr esto; creo que eso tiene mucho valor y que es lo que nos dio el título”, afirmó.

El gol de Ramón Sosa a Estudiantes de La Plata

El destino de Sosa estaba escrito desde su primera respiración. Nació en el seno de un hogar de agricultores en un pueblo a 260 kilómetros de Asunción llamado... Maracaná. Y siempre tuvo en claro que quería ser futbolista profesional. Este sábado anotó el gol más importante de su carrera. E hizo campeón de la Libertadores a Palmeiras.