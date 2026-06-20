Raphinha, una de las figuras de Brasil, tiene una lesión muscular y podría perderse lo que queda del Mundial

Se trata de una alarma que suena alto, porque es una de las figuras de la Copa del Mundo. Raphinha ‌sufrió una ‌lesión muscular ⁠en la victoria de Brasil por 3 a 0 sobre ⁠Haití, en un partido jugado este viernes, según confirmó este sábado ‌la Confederación Brasileña ​de Fútbol, que ​no especificó el tiempo de baja del jugador de Barcelona.

Los más optimistas (pocos), creen que puede estar listo para los octavos de final. Es decir, se puede perder dos partidos, si Brasil avanza. Los más pesimistas (una mayoría), dudan de su participación en óptimo estado hasta el final de la competencia. De uno u otro modo, será sometido a un tratamiento intensivo.

Raphinha, la preocupación de Brasil Petr David Josek - AP

Raphinha abandonó el campo de juego ​cerca del final de ⁠la etapa inicial del encuentro, tomándose ‌la prierna derecha. “El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo ‌del partido contra Haití. El jugador inició ⁠ya el tratamiento ‌y será reevaluado”, ⁠indicó la CBF ⁠en un comunicado.

Con dolores que lo mantienen alerta, quedó en puntos suspensivos para el resto del Mundial. Los estudios médicos del sábado confirmaron el problema en su muslo derecho, pero la CBF no dio un tiempo estimado para su regreso. El cuerpo técnico espera poder contar con el delantero del Barcelona para los octavos de final (si Brasil llegara a esa instancia). Eso sería en dos semanas, pero son solo hipótesis.

Brasil cerrará su participación en el Grupo C, en el que ‌es líder ​con cuatro puntos, frente a Escocia, previsto para el próximo miércoles, desde las 19 de nuestro país.

Raphinha sale del campo de juego, en el choque con Haití Petr David Josek - AP

Verdaderamente, se trata del principal aspecto preocupante para el Scratch tras el triunfo. Raphinha es inamovible en la banda derecha y una de las caras principales del certamen que se juega en América del Norte.

Los dolores en el muslo derecho no son nuevos: ya le jugaron malas pasadas a lo largo de la temporada. “Está un poco abatido, esperamos que no sea nada grave, que sea lo menos grave posible, porque es un jugador muy importante”, dijo Paquetá.

Su eventual baja, sin embargo, podría abrir la puerta para que Ancelotti brinde más minutos a dos consentidos de la torcida: Rayan y Endrick, ambos de 19 años.

PROBLEMAS PARA ANCELOTTI: RAPHINHA SALIÓ CON MOLESTIAS



El atacante de la Canarinha se retiró con cara de preocupación y fue sustituido al 40' por Rayan.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uIOOqOGc2M — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

El atacante del Bournemouth debutó en una Copa del Mundo como sustituto de Raphinha, mientras que Endrick tuvo la misma posibilidad a 25 minutos del cierre, en lugar de Cunha, y fue aclamado por la marea brasileña que colmó el Lincoln Financial Field. “Él (Ancelotti) sabe lo que hago cuando entro, doy mi vida por el equipo”, afirmó Endrick, que anotó un tanto luego anulado por fuera de juego.

De todos modos, el caso Raphinha reabre el debate del estado físico de los jugadores brasileños. El futbolista se une a una lista de bajas larga que incluye las de Militão, Rodrygo, Estêvão, Wesley y la incógnita de Neymar.

Durante esta temporada, el atacante que se destacó con Marcelo Bielsa en Leeds ya estuvo 102 días y 24 partidos ausente entre Barcelona y la selección de Brasil. Durante la temporada encadenó múltiples lesiones, casi todas conectadas con esas molestias entre los isquiotibiales y el muslo derecho.

Raphinha, contenido por Carlo Ancelotti Petr David Josek - AP

“Un partido con menos errores, más eficacia. Atrás hemos tenido mejor control a nivel defensivo. Ha sido un buen partido. Tenemos que seguir mejorando para el siguiente partido contra Escocia y aprovechar este envión”, comentó Carlo Ancelotti, el conductor de Brasil, que se lamentó por la lesión de Raphinha y fue optimista con el debut de Neymar. “Sí, va a estar disponible para el partido contra Escocia”, apuntó.