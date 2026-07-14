Raúl Gámez recordó su pelea contra los hooligans en el partido contra Inglaterra en México 86

En la previa a la semifinal que afrontará la selección argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026, Raúl “Pistola” Gámez, quien pasó de ser barrabrava a lograr tres mandatos como presidente de Vélez, recordó el enfrentamiento que existió en las tribunas con los hooligans en el duelo de la albiceleste con los “tres leones” en México 1986 y aseguró que hubo “peleas en todos lados”.

“Fue un partido inolvidable. No se borra fácilmente de la mente. Yo estaba viendo el partido y en el medio, a las trompadas. En ese partido hubo peleas en todos lados. En la calle también. El grupo de hinchas argentinos que estaba allí tuvo que pelear bastante para no pasarla mal”, expresó Gámez, en diálogo con C5N.

El exdirigente del club de Liniers señaló que la riña no solo se dio dentro del Estadio Azteca: “A la salida hubo un altercado grande. Fueron importantes los muchachos que pelearon. Para justificar, decimos que representamos a la Argentina en la pelea y no aflojamos. Pero me da un poco de vergüenza porque ya pasaron 40 años y tengo 80”.

Además, resaltó que los hinchas argentinos se peleaban “porque el inglés era provocador, sobre todo cuando toma bebidas alcohólicas”. “Cuando no toma son ejemplo. No me arrepiento de lo que hice, pero con el paso de los años las historias se agrandan”, expresó.

Hooligans vs hinchas argentinos en México 1986

“Esa pelea que está filmada es la más chiquita de lo que pasó. Era más para barrer un poco y dejarles el espacio a los argentinos, que habían sido desalojados por los hinchas ingleses. Fuimos a defender a hinchas argentinos que los ingleses empujaban”, aseguró.

Según su relato, de la trifulca participaron barras de Boca, Estudiantes y Chacarita. Además, ayudaron “algunos mexicanos amigos”. Sobre un posible conflicto en el duelo de mañana, indicó que debiera ser “distinto”: “Hoy se ve más familia en la cancha, más mujeres. Debería ser más tranquilo”.

La selección argentina ganó con dos goles de Diego Maradona REUTERS FILE PHOTO - X03763

Por otro lado, relató que en aquel entonces los ingleses eran “muy rechazados” por lo vivido en la guerra de Malvinas y le apuntó a la dictadura como la “culpable de provocar a un ejército tan importante”. “Sabemos que ellos están más preparados para la guerra y nosotros teníamos soldaditos mal equipados”, agregó.

“Daba tristeza verlos pelear con los elementos que peleaban. Esos son los verdaderos héroes argentinos, no los que peleamos en la cancha que nos tocó ganar y perder, porque también ligamos bastante. Los ex combatientes fueron hombres de verdad y los voy a tener en el recuerdo toda mi vida como figura para imitar”, cerró.