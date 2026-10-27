RB Bragantino vs. Chapecoense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre RB Bragantino y Chapecoense correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 28 de octubre a las 19.30 h en el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.

El presente de ambos equipos

El equipo local, RB Bragantino, llega a este compromiso tras una reciente derrota por 2-0 frente a Palmeiras, resultado que buscará revertir ante su gente. Por su parte, Chapecoense atraviesa un momento positivo, habiendo logrado una victoria por 2-1 ante Fluminense en su última presentación, lo que les permite llegar con mayor confianza a este duelo en Bragança Paulista.

Números del enfrentamiento

Ambos conjuntos llegan a esta instancia del campeonato con necesidades distintas tras sus respectivos resultados en la jornada anterior. El rendimiento reciente de Chapecoense, tras sumar de a tres ante el conjunto carioca, contrasta con la urgencia del Bragantino por recuperar terreno luego de su caída ante el Verdao, en una etapa de la temporada donde cada punto es determinante para la tabla de posiciones.

Lo que está en juego

Para RB Bragantino, el partido representa una oportunidad crucial para retomar la senda del triunfo y escalar posiciones en la recta final de la competencia. En contraparte, Chapecoense intentará aprovechar el envión anímico que le otorgó el triunfo ante Fluminense para continuar sumando unidades vitales fuera de casa en el cierre del Brasileirao Serie A 2026.