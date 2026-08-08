RB Bragantino vs. Corinthians por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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RB Bragantino recibe a Corinthians en la jornada 22 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre RB Bragantino y Corinthians correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026 se llevará a cabo este domingo 9 de agosto a las 18.30 h en el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.
El momento de los equipos
El conjunto local, RB Bragantino, llega a este compromiso tras igualar sin goles frente a Coritiba en su última presentación. Por su parte, la visita, Corinthians, también arriba con la necesidad de reencontrarse con el triunfo tras haber empatado 0-0 ante Athletico Paranaense en la fecha pasada del torneo.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos llegan con dinámicas similares en sus recientes actuaciones, habiendo firmado tablas en sus compromisos previos sin lograr perforar la red rival, lo que sugiere una paridad defensiva que buscarán romper en esta jornada en Bragança Paulista.
Lo que está en juego
El resultado en el Estádio Cicero de Souza Marques es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes, que buscan escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A 2026 y consolidar su rendimiento en esta instancia avanzada de la temporada.
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