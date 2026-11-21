El encuentro entre RB Bragantino y Vasco da Gama correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 22 de noviembre a las 19.30 h en el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en Bragança Paulista.

El momento de los equipos

RB Bragantino llega al compromiso tras una reciente derrota por 2-1 ante Vitória, buscando reencontrarse con su mejor versión ante su público. Por su parte, Vasco da Gama atraviesa un presente positivo luego de haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Internacional en su última presentación, resultado que buscará capitalizar para seguir escalando posiciones en esta recta final del campeonato.

Estadísticas y antecedentes

En el plano estadístico, el duelo pone frente a frente dos realidades opuestas en cuanto a su última actuación: mientras el local intentará cortar su racha negativa tras caer en la fecha previa, la visita llega con la confianza alta tras su triunfo. El rendimiento en los 90 minutos será determinante para definir el destino de los puntos en disputa en Bragança Paulista.

Lo que está en juego

Para RB Bragantino, el objetivo principal es recuperar terreno y sumar de a tres para cerrar la temporada de manera decorosa ante su gente. En la vereda opuesta, Vasco da Gama afronta este partido como una oportunidad crucial para consolidar su buen momento y seguir escalando puestos en la tabla de posiciones del Brasileirao, aprovechando el envión anímico que significa su última victoria.