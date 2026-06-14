Real Madrid se mueve rápido en el mercado de pases y ficha a Marc Cucurella en medio del Mundial

En medio del Mundial 2026 y con España a la espera del debut ante Cabo Verde, se conoció una novedad que sacude el mercado de pases europeo: Real Madrid está a punto de fichar a Marc Cucurella. Luego del acuerdo verbal entre las partes, el marcador de punta izquierdo dejaría Chelsea para llegar a la Casa Blanca por pedido del entrenador José Mourinho.

La novedad fue anunciada por el periodista especialista en traspasos Fabrizio Romano, y se asegura que la transferencia rondará los 55 millones de euros fijos, más otros cinco en variables. El defensor había decidido irse del conjunto inglés y se lo disputaban varios gigantes del Viejo Continente. Entre los interesados estaban Barcelona y Atlético de Madrid, que seguían de cerca su situación desde hace semanas, aunque la irrupción del club blanco inclinó de manera definitiva la balanza.

El zurdo, que hace tiempo mantiene un buen nivel, apunta a ser titular con la selección española en la Copa del Mundo, y es considerado una de las piezas más codiciadas en una posición que no abunda. Su llegada se enmarca en una política de refuerzos ambiciosa de cara a la nueva temporada que prepara Florentino Pérez, luego de ganar la elección como Presidente del club, ante Enrique Riquelme.

Marc Cucurella, en acción en el partido de la semana pasada contra Perú (AP Photo/Fernando Llano) Fernando Llano - AP

El defensor de 27 años, nacido en Barcelona, debutó el 24 de octubre de 2016 con el primer equipo, ante Murcia, por la Copa del Rey.

Vistió la camiseta del Blaugrana en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020, aunque salió a préstamo (primero a Eibar y luego a Getafe), pero eso no le pesó para desembarcar en el equipo de Mourinho. También tuvo un breve paso por Brighton de 2021 a 2022, donde fue nombrado el mejor jugador del club de la temporada por los aficionados y los compañeros. Desde ahí despegó al Chelsea.

Llegaría a un puesto del plantel que ya cuenta con varias alternativas. Fran García, Ferland Mendy y Álvaro Carreras integran actualmente el sector izquierdo de la defensa, por lo que puede que la dirigencia piense en algunas salidas.

Enzo Fernández junto con Cucurella, en el banco de Chelsea (Photo by Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images) Darren Walsh - Chelsea FC

Florentino se toma en serio la reconstrucción del Madrid y se mueve a gran velocidad en el mercado, incluso antes de mitad de junio. A la incorporación de Cucurella se suman nombres como Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, todos vinculados al equipo merengue, aunque sin anuncios oficiales hasta el momento.

Según lo que se sabe el acuerdo ya está cerrado, lo que evitará que una buena performance del defensor incremente aún más su cotización. Una decisión contundente por parte del club que tiene 15 Champions y quiere más.