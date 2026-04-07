Real Madrid vs. Bayern Munich: choque de potencias y con Mbappé y Kane como puntales de la Champions League

Entre los dos suman 21 títulos y es el partido que más veces (28) se disputó en la competencia. Cuando se habla de la historia de la Champions League, Real Madrid y Bayern Munich son dos referencias ineludibles: ambos protagonizaron páginas memorables, son historia y presente. Un choque entre gigantes, entre potencias que no se conforman con sus ligas locales, sino que sienten como un mandato el objetivo de hacer cima en Europa.

Cuando comienza la Champions League, la mirada de Real Madrid y Bayern Munich es a largo plazo, se proponen transitar una ruta que, como mínimo, los conduzca a la final. Cualquier desvío o salida a la banquina restará a la hora del balance al final de la temporada. Real Madrid y Bayern Munich también representan la fortaleza de un modelo de gestión ante el avance en los últimos años de capitales estadounidenses y árabes para hacerse de la propiedad de los clubes. Ambos siguen sustentándose en una gran masa societaria, con presidentes nacionales, sin accionistas.

🔊 YA SE ESCUCHA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS... pic.twitter.com/URPxwtLDrx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 6, 2026

Son clubes marca-país, por eso cada vez que se enfrentan la cartelera de la Champions les hace un lugar especial, destacado. Así ocurrirá este martes, en la ida de los cuartos de final, en el Santiago Bernabéu, a las 16 de la Argentina (televisa ESPN). El desquite queda para el miércoles 15, en el Allianz Arena de Munich.

“Es el partido más difícil que uno puede tener en Europa”, expresó Vincent Company, entrenador de Bayern. “Bayern está haciendo una temporada excepcional a nivel de juego y de resultados, seguramente es el equipo más regular de Europa", fue la valoración de su colega Álvaro Arbeloa.

Hasta aquí, la trayectoria de los dos no fue paralela. Bayern finalizó segundo en la Liguilla de 36 equipos, con siete triunfos, una derrota (ante el puntero Arsenal) y la clasificación directa a los octavos final, etapa en la que barrió a Atalanta con un global de 10-2. Lo de Real Madrid fue más pedregoso. El noveno puesto en la Liguilla lo llevó a los playoffs de los 16os de final, ya con Arbeloa en lugar del despedido Xabi Alonso. A los dos triunfos contra Benfica le siguieron, en octavos, las dos mejores actuaciones en el año: las victorias para eliminar a Manchester City.

Harry Kane celebra tras anotar un gol de penal contra Atalanta en los octavos de final de la Liga de Campeones Tom Weller - DPA

Este repunte de Real Madrid en Europa iba acompañado en la Liga de España por la disputa del título contra Barcelona, posibilidad que se desvaneció considerablemente el último fin de semana con la inesperada derrota frente a Mallorca, que contrató a Martín Demichelis para intentar salvarse del descenso. A siete puntos de Barcelona con ocho fechas por delante, eliminado en la Copa del Rey por un equipo de segunda división y con la herida de haber caído ante el Barça en la final de la Supercopa de España, Real Madrid se aferra a la mística que suele acompañarlo en la Champions. En cuanto a Bayern, como es habitual, su marcha en la Bundesliga es más desahogada y lo conduce a un nuevo título: le lleva nueve puntos de ventaja Borussia Dortmund, con seis jornadas por jugar, y el fin de semana, con el 3-2 a Friburgo llegó a los 100 goles.

Mbappé, en acción ante Benfica por los play-off de los 16os de final; el francés es el goleador de la Champions League, con 13 tantos Pedro Rocha - AP

Al partido se lo puede personalizar con el duelo de goleadores de la competencia, el primero contra el segundo. Kylian Mbappé suma 13 goles en nueve presencias, seguido por Harry Kane (10 en nueve). Ambos están dentro de los 10 mejores delanteros del mundo en la actualidad, pero tienen pendiente obtener la Champions por primera vez.

Tanto el francés como el inglés acaban de recuperarse de lesiones, el trajín de la temporada les pasa factura. Mbappé quedó al margen en cuatro cotejos en marzo a causa de una lesión en una rodilla que lo llevó a realizar un tratamiento en su país, después de alguna controversia con el cuerpo médico de su país. El sábado, frente a Mallorca, Mbappé disputó 90 minutos por primera vez después de casi un mes y medio.

Tras la sorpresiva derrota ante Mallorca, con Mbappé, Vinicius y el reaparecido Jude Bellingham compartiendo la cancha durante la última media hora, en el entorno de Real Madrid volvió el debate por la complementación ofensiva de las tres figuras y lo que se resigna colectivamente por el escaso apego de cada uno de ellos a la presión para recuperar la pelota.

Estamos listos.



"Lo más importante es que mañana tengamos total enfoque en el partido. Queremos demostrar de lo que somos capaces. ¡Vamos a darlo todo! Simplemente quiero que ganemos, que no tengamos miedo." pic.twitter.com/EyctiPlT23 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 6, 2026

Arbeloa, como es su costumbre, evitó la polémica cuando fue consultado sobre el tema: “Es una suerte extraordinaria tener a un jugador como Mbappé. Me pongo en la piel de los defensas que juegan contra el Real Madrid y tienen que enfrentarse a Mbappé, a Vinicius, a Valverde, a Bellingham... Con Bellingham somos mejor equipo, estoy convencido. Nos aporta muchísimo, he hablado muchas veces de su liderazgo. Tiene unas condiciones diferentes a otros compañeros y cuando está en el campo nos tenemos que adaptar. De eso se trata el fútbol, de tener esas conexiones, esas relaciones entre los jugadores, de poner tu talento al servicio del equipo. Bendito problema tener que encajar a Bellingham dentro del equipo". Real Madrid sigue sin contar con el desgarrado Thibaut Courtois.

Kane no estuvo el sábado en el triunfo sobre Friburgo para avanzar en la rehabilitación de la lesión en un tobillo. Su temporada es impactante: 48 goles y cinco asistencia en 40 cotejos oficiales. Consultado Company sobre si el ex-Tottenham llegaba al cien por ciento, respondió: “Aunque no jugó, se entrenó mucho. No creo que haya perdido ritmo. Su lesión fue diferente a una muscular o de ligamentos, que son más dolorosas. Este partido es muy importante y todos, incluido yo y Kane, sabemos cuán importante es él. Está aquí y eso es muy positivo”.

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