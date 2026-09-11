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Real Salt Lake vs. New York City FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Real Salt Lake recibe a New York City FC en la jornada 26 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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Real Salt Lake vs. New York City FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
Real Salt Lake vs. New York City FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Real Salt Lake y New York City FC, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 22.30 h. El partido tendrá como escenario el estadio America First Field, ubicado en Sandy, Utah.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su presente tras haber sufrido derrotas en sus presentaciones más recientes. El Real Salt Lake viene de caer por 2-1 ante Houston Dynamo FC, mientras que New York City FC llega tras un resultado idéntico, al perder 2-1 frente a New England Revolution.

Números que anticipan el duelo

El partido en el America First Field representa una oportunidad clave para que ambos equipos retomen la senda del triunfo. La paridad mostrada en sus últimos resultados refleja la urgencia de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla de la temporada 2026 de la MLS.

Lo que está en juego

Sumar de a tres es fundamental para ambos elencos, que buscan estabilidad en esta etapa de la competencia. Un triunfo en Sandy le permitiría al equipo local recuperar terreno, mientras que la visita intentará recuperar los puntos perdidos en la última jornada para mantenerse competitivo en el certamen.

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