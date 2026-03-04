Real Sociedad eliminó a Athletic Bilbao y enfrentará a Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

Real Sociedad será el rival de Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey. El conjunto de San Sebastián confirmó su clasificación tras vencer 1-0 a Athletic Bilbao en el encuentro de vuelta de la semifinal, disputado este miércoles en el estadio Anoeta, y cerró la serie con una nueva victoria después del triunfo obtenido en la ida por el mismo resultado.

El gol que resolvió el clásico vasco llegó en la segunda etapa. Mikel Oyarzabal convirtió un penal sancionado tras la intervención del VAR en el minuto 98, por una infracción sobre Yangel Herrera dentro del área. El capitán ejecutó con precisión y aseguró el pasaje del equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo al partido decisivo del torneo.

La jugada generó fuertes protestas de Athletic, que cuestionó la decisión arbitral. Sin embargo, más allá de esa acción puntual, Real Sociedad volvió a mostrar un rendimiento superior al de su rival, tal como había sucedido en el primer encuentro de la eliminatoria.

La ejecución del penal por parte del número 10, Mikel Oyarzabal ANDER GILLENEA� - AFP�

El desarrollo del partido comenzó con una presión intensa del conjunto visitante. Athletic tuvo su primera ocasión en una acción que terminó con un centro de Iñaki Williams y un cabezazo de Álex Berenguer que se fue apenas desviado. Poco después, otro envío al área de Oihan Sancet tampoco encontró rematador. Con el paso de los minutos, Real Sociedad equilibró el juego y comenzó a manejar la pelota. El equipo local generó aproximaciones a través de Carlos Soler y Gonçalo Guedes, mientras que Athletic intentó responder con transiciones rápidas encabezadas por Williams.

En la segunda parte, el conjunto de Bilbao buscó adelantarse con cambios desde el banco y algunas llegadas de Sancet y Berenguer. La defensa local respondió con firmeza y sostuvo el resultado hasta la acción decisiva que derivó en el penal convertido por Oyarzabal.

De este modo, Real Sociedad selló su clasificación a la final del certamen, que se disputará el 18 de abril en el estadio La Cartuja, en Sevilla. Allí enfrentará al colchonero, que el martes aseguró su presencia en el partido decisivo pese a caer 3-0 ante Barcelona en el Camp Nou, resultado que no alcanzó para revertir el 4-0 obtenido por el equipo dirigido por Diego Simeone en la ida.

Agencia AFP