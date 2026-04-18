Eva Bargiela compartió las mejores postales de su viaje a España con Gianluca Simeone y su hijo Faustino

El 25 de octubre de 2025, Eva Bargiela (33) y Gianluca Simeone (27) le dieron la bienvenida a su primer hijo, Faustino. El bebé nació en Buenos Aires, pero no tardó en empezar a conocer el mundo. Esta semana, la familia de tres regresó a España por un motivo muy especial. Fiel a su estilo, la modelo compartió las mejores postales de su estadía en Madrid y su posterior vuelo con destino a Sevilla junto a su suegra, Carolina Baldini. Disfrutaron de la primavera europea entre caminatas al aire libre y buena gastronomía.

La familia de tres regresó a España y disfrutó de un paseo al aire libre (Foto: Instagram @evabargiela)

“Un poquito de primavera”, escribió Bargiela en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula medio millón de seguidores. En las imágenes se la pudo ver junto a su bebé y a su pareja disfrutar de las calles madrileñas.

Eva y Faustino en pleno paseo por las calles madrileñas (Foto: Instagram @evabargiela)

Durante el paseo, Faustino estuvo cómodo en su portabebé aferrado a su madre. Cuando llegó la hora del almuerzo, lo acomodaron en su cochecito para que los tres pudieran descansar. ¿El menú? De entrada pidieron hummus de garbanzos con zanahoria y apio y nachos con guacamole.

Padre e hijo en Madrid (Foto: Instagram @evabargiela)

El menú del almuerzo: hummus de garbanzos y nachos con guacamole (Foto: Instagram @evabargiela)

En esta oportunidad, su paso por Madrid fue breve, puesto que en las últimas horas tomaron un vuelo para dirigirse a su siguiente destino: Sevilla. ¿El motivo? Alentar a Diego “Cholo” Simeone y a Giuliano en la final de la Copa del Rey 2025-2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad que se disputa este sábado 18 de abril desde las 16 (hora argentina) en el Estadio La Cartuja.

Gianluca, Eva, Faustino y Carolina rumbo a Sevilla para la final de la Copa del Rey (Foto: Instagram @giansimeone)

En la foto que subió Gianluca se los pudo ver a los tres en el avión del Atlético de Madrid acompañados por Carolina Baldini. “A Sevilla”, comentó el exfutbolista junto a los emojis de un trofeo y de dos corazones, uno rojo y uno blanco. Los cuatro lucieron radiantes sonrisas y las camisetas del equipo colchonero. Tras el partido, seguramente regresen a la capital española para pasar tiempo con su familia antes de regresar a Buenos Aires.