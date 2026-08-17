Recoleta vs. Boca Juniors, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Recoleta y Boca Juniors se enfrentan este martes desde las 19.00h en el estadio Estadio ueno Defensores del Chaco, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Recoleta viene de perder ante Boca Juniors por 3-1 mientras que Boca Juniors llega de ganar ante Recoleta por 3-1.

Todo lo que hay que saber

Recoleta vs. Boca Juniors

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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