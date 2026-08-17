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Recoleta vs. Boca Juniors, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este martes desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Recoleta vs. Boca Juniors, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Recoleta vs. Boca Juniors, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Recoleta y Boca Juniors se enfrentan este martes desde las 19.00h en el estadio Estadio ueno Defensores del Chaco, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Recoleta viene de perder ante Boca Juniors por 3-1 mientras que Boca Juniors llega de ganar ante Recoleta por 3-1.

Todo lo que hay que saber

  • Recoleta vs. Boca Juniors
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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