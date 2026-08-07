Remo vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Remo y Atlético Mineiro, correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 8 de agosto a las 18.30 h en el estadio Mangueirão, ubicado en la ciudad de Belém.

El momento de los equipos

Remo afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-1 ante Mirassol en su última presentación. Por el lado de la visita, Atlético Mineiro llega con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Palmeiras, resultado que intentará revalidar fuera de casa para seguir escalando posiciones en la tabla.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local buscará aprovechar la localía en el Mangueirão para recuperar el terreno perdido en las fechas recientes. Atlético Mineiro, por su parte, intentará mantener la contundencia ofensiva mostrada en su reciente éxito contra un rival de peso, buscando consolidar su racha positiva en esta segunda mitad de la temporada.

Lo que está en juego

El resultado es de vital importancia para ambas escuadras. Mientras que Remo necesita sumar de a tres para estabilizar su situación en la tabla, el equipo visitante busca los puntos en disputa para mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia del Brasileirao Serie A 2026.