Remo vs. Botafogo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Remo y Botafogo correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.30 h en el estadio Mangueirão, ubicado en la ciudad de Belém.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores. Remo arriba tras haber sufrido una derrota por 1-0 frente a Cruzeiro, mientras que Botafogo llega golpeado luego de caer 3-0 ante Internacional en su último encuentro.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Mangueirão presenta un escenario de incertidumbre debido a la irregularidad que atraviesan tanto el local como el visitante en este tramo final de la temporada. La capacidad de recuperación emocional será clave para ambos elencos tras sus recientes traspiés en el campeonato.

Lo que está en juego

Sumar de a tres resulta imperativo para ambos equipos en esta instancia avanzada del torneo. Para Remo, la ventaja de la localía en Belém es una oportunidad crucial para sumar puntos que le permitan escalar posiciones, mientras que Botafogo buscará reencontrarse con el triunfo para recuperar terreno en la tabla de posiciones y cerrar la campaña de la mejor manera posible.