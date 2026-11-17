El encuentro entre Remo y Chapecoense, correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A, se disputará este miércoles 18 de noviembre a las 20.00 h en el estadio Mangueirão, ubicado en la ciudad de Belém.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras caer en sus presentaciones previas. Remo arriba al duelo tras una dura derrota por 6-1 ante Palmeiras, mientras que Chapecoense viene de perder 2-0 frente a Vasco da Gama en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El partido en Belém representa una oportunidad crucial para recuperar terreno en la tabla de posiciones. Tanto el local como la visita buscarán capitalizar sus oportunidades en el tramo final de la temporada, apoyándose en la corrección de errores defensivos exhibidos en sus últimos encuentros.

Lo que está en juego

Con solo cuatro fechas por disputar tras este compromiso, cada unidad es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. La victoria es imperativa para estabilizar el ánimo del plantel y sumar puntos necesarios en la recta final del Brasileirao Serie A.