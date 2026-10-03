Republic of Ireland vs. Israel, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Republic of Ireland y Israel correspondiente al grupo B3 de la Liga de Naciones se disputará este domingo 4 de octubre a las 15.45 h en el estadio TSC Arena de Backa Topola.

El presente de ambos seleccionados

Republic of Ireland llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 frente a Austria en su presentación más reciente. Por el lado de Israel, el equipo arriba a la cita en el TSC Arena luego de registrar un empate 0-0 ante Kosovo en su último encuentro disputado.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos buscan consolidar su funcionamiento en esta cuarta fecha del grupo B3. Los registros recientes muestran una paridad en el rendimiento de ambos equipos, que intentarán mejorar su eficacia de cara al arco rival para escalar posiciones en su zona tras sus últimos empates.

Lo que está en juego

Este partido resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en el grupo B3. Sumar de a tres es vital para las pretensiones de Republic of Ireland e Israel, que buscan ganar terreno en la tabla de posiciones y mantener vivas sus posibilidades de avanzar en la competencia.