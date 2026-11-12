República Checa vs. España: horario y dónde ver el partido de la Nations League 2026-2027

República Checa y España se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027. Ambas selecciones atraviesan un presente contrapuesto ya que los españoles tiene puntaje ideal y los checos aún no sumaron puntos. El encuentro está programado para las 16.45 (horario argentino) en el estadio Letná de Praga, con arbitraje del montenegrino Nikola Dabanović, televisación de ESPN 3 y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado checo perdió todos los compromisos que disputó hasta el momento en el certamen continental. Cayó ante Croacia por 2 a 1, contra España por 3 a 1 y frente a Inglaterra por 2 a 0 como local y por 3 a 0 como visitante. Por este motivo, está cada vez más cerca de descender a la Liga B: ya se aseguró, como mínimo, disputar la Promoción y solo evitará el descenso directo si al término de esta jornada se mantiene a tres puntos de diferencia de Croacia, su rival en el cierre de la etapa de grupos.

República Checa está obligado a festejar ante España para no perder la categoría en esta fecha MICHAL CIZEK - AFP

El campeón del mundo en ejercicio, por su parte, lidera el Grupo 3 con 12 unidades, producto de cuatro victorias en la misma cantidad de presentaciones, la última de ellas ante Croacia por 2 a 1 como visitante. Ostenta el récord histórico absoluto de partidos invicto a nivel de selecciones masculinas, con un saldo de 42 partidos consecutivos sin perder entre todas las competencias (contando tiempo reglamentario y suplementario). No pierde desde el 22 de marzo de 2024, cuando cayó ante Colombia en un amistoso.

República Checa vs. España: cómo ver online

El encuentro entre checos y españoles está programado para este jueves a las 16.45 (horario argentino) en Praga, República Checa, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 3, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.25 contra los 12.50 que se repagan por un hipotético triunfo de República Checa. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.00.

Las casas de apuestas ponen a España como clara favorita al triunfo en el encuentro ante República Checa MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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