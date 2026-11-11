República Checa vs. España, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre República Checa y España correspondiente al grupo A3 de la Liga de Naciones se disputará el próximo jueves 12 de noviembre a las 16.45 h en el estadio epet ARENA, ubicado en la ciudad de Prague.

El momento de los equipos

La selección de la República Checa llega al duelo tras un traspié en su última presentación, donde cayó derrotada 3-0 frente a Inglaterra. Por su parte, España arriba con confianza tras haber conseguido una victoria en su reciente compromiso contra Croacia por 2-1.

Números que anticipan el duelo

El equipo visitante buscará mantener la inercia positiva tras el triunfo ante el conjunto croata, mientras que la República Checa intentará revertir la imagen dejada en su última actuación para sumar puntos vitales en esta instancia de la Liga de Naciones.

Lo que está en juego

La disputa de estos tres puntos es fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados dentro del grupo A3, buscando escalar posiciones en la tabla del certamen y consolidar su camino hacia la siguiente fase de la competencia.