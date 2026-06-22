República Checa vs. México, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

República Checa y México se enfrentan este miércoles en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026. Los europeos buscan su lugar en los 16vos de final ante un equipo que ya se aseguró el primer puesto. El encuentro está programado para las 22 (horario argentino) en el estadio Azteca de Ciudad de México, con televisación de DSports y el canal 109 de Flow y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El seleccionado checo se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas un punto conseguido en la segunda jornada, en la que empató 1 a 1 con Sudáfrica (en el debut cayó por 2 a 1 ante Corea del Sur). El Tri, por su parte, se hizo fuerte ante su gente en sus dos primeras presentaciones, venció a los sudafricanos por 2 a 0 y a los surcoreanos por 1 a 0, y se clasificó a 16vos de final como líder del Grupo A una fecha antes de que concluya la primera ronda.

República Checa está obligada a derrotar a México si quiere seguir en carrera en el Mundial 2026 ULISES RUIZ - AFP

Será la segunda vez en la historia que ambos países se enfrenten en una Copa del Mundo. El único antecedente hasta el momento es de la edición de Chile 1962, cuando se cruzaron en la última fecha de la etapa de grupos, con triunfo de México por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández de penal (Vaclav Masek descontó para República Checa). Fue el primer triunfo mexicano en un certamen ecuménico y nada menos que ante el que, semanas más tarde, quedó como subcampeón tras caer en la final ante Brasil por 3 a 1.

República Checa vs. México: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026.

Día : Miércoles 24 de junio.

: Miércoles 24 de junio. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Azteca, México.

: Azteca, México. Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).

República Checa vs. México: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 22 (horario argentino) en la Ciudad de México y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, México corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.98 contra los 3.85 que se repagan por un hipotético triunfo de República Checa. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.00.