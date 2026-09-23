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República de Corea vs. Ecuador por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo República de Corea y Ecuador en el marco de una fecha de preparación para ambos seleccionados; todo lo que hay que saber antes del partido

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República de Corea vs. Ecuador por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
República de Corea vs. Ecuador por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre República de Corea y Ecuador, correspondiente a un amistoso internacional, se disputará este jueves 24 de septiembre a las 08.00 h en el Suwon World Cup Stadium, ubicado en la ciudad de Suwon.

El presente de los seleccionados

Ambos equipos se encuentran en una etapa de rodaje y preparación dentro del calendario de la temporada 2026. Este compromiso representa una oportunidad para que tanto los cuerpos técnicos como los jugadores consoliden sus esquemas tácticos de cara a los próximos desafíos competitivos del año.

Antecedentes y estadísticas

El partido en el Suwon World Cup Stadium servirá para ajustar detalles futbolísticos. Si bien se trata de un encuentro de carácter amistoso, ambos combinados buscan mantener un nivel de competitividad alto y sumar minutos de rodaje internacional en sus respectivas estructuras de juego.

Lo que está en juego

Para República de Corea y Ecuador, el resultado en este amistoso internacional resulta fundamental para la consolidación de sus proyectos deportivos de cara a la continuidad del ciclo 2026. El objetivo principal de ambos conjuntos es afianzar su funcionamiento colectivo y evaluar variantes tácticas frente a un rival de exigencia.

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