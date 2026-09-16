Resultado de Boca vs. San Pablo: quién ganó el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2026

Boca empató 1 a 1 con San Pablo en el Morumbí, pero gracias al triunfo por 1 a 0 de la ida en la Bombonera, se impuso en el resultado global y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se consolidó como uno de los cuatro mejores equipos de esta edición y en la próxima ronda jugará contra Vasco da Gama, que dejó en el camino a Independiente Santa Fe.

El xeneize fue superior. En la Argentina y en Brasil. Únicamente sufrió en algunos pasajes de la revancha de este martes, algo esperable por la obligación del local de ir a buscar el gol que le permita llevar la serie a los penales, algo que no consiguió. El ‘Vasco’ Arruabarrena parece haber encontrado un equipo que casi sale de memoria y que rinde sin importar el contexto. No brilla y aún tiene cosas para mejorar. Pero, cumple. Y con eso, al menos por ahora, le alcanza.

El 'Vasco' Arruabarrena se mostró conforme con la clasificación, pero aseguró que quería ganar en Brasil NELSON ALMEIDA - AFP

Dio un golpe de autoridad en terreno ajeno donde el apoyo de su gente igualmente se hizo notar. Estiró a 13 partidos su invicto y superó con mucho oficio la prueba más exigente del ciclo, aunque aún tiene una estadística negativa, la peor de su historia, que intentará quebrar en las semifinales ante Vasco da Gama: acumula 11 partidos consecutivos sin ganar en Brasil.

En el Morumbí golpeó en el momento justo, jugó con la desesperación de su rival y demostró que sabe cómo sortear los momentos de crisis. Salió decidido a asfixiar al Tricolor Paulista con una presión intensa, lo que le permitió dominar el trámite del encuentro durante los primeros 45′. En el complemento sufrió un poco más, pero se puso en ventaja con un golazo de Lozano a los 60′ y comenzó a sentirse cada vez más cerca de las semifinales.

Leandro Lozano y un gol para el recuerdo; gracias a él, Boca pasó a las semifinales de la Sudamericana NELSON ALMEIDA - AFP

Pasó un momento crítico a los 70′, cuando Ryan Francisco puso el 1 a 1 parcial, pero el tanto fue anulado. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera cobró fuera de juego de inmediato y luego ratificó su decisión a instancias del VAR a pesar del insistente reclamo del local, que se sintió perjudicado. El 1 a 1 llegó a los 89′ luego de un cabezazo del portugués Duarte, que ingresó al área sin marca en un tiro libre y a dos minutos del desenlace igualó el encuentro, pero no la serie.

En el final hubo discusiones, empujones y varios cruces de alta tensión. La mayoría de los jugadores de San Pablo fueron a buscar a Leandro Paredes, pero el capitán de Boca se alejó de los puntos de conflicto al igual que el resto de sus compañeros para evitar sanciones innecesarias. Finalmente, las peleas no pasaron a mayores y todo culminó con la clasificación del equipo argentino, que ahora se verá las caras con el club en el que juegan Santiago Sosa, Facundo Colidio, Claudio Spinelli y Alan Lescano, quien recientemente fue transferido desde Argentinos Juniors.