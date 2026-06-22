Resumen y goles de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

La selección argentina derrotó este lunes a Austria 2 a 0 en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J que se desarrolló en el AT&T Stadium de Dallas con arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar y se clasificó a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Ambos goles de la albiceleste fueron de Lionel Messi, uno en cada tiempo y tras fallar un penal apenas iniciado el partido. El equipo dirigido por Lionel Scaloni lidera la tabla de posiciones de la zona con seis puntos y espera por el resultado de Argelia y Jordania -se cruzan este martes a las 00.00 (hora argentina) en San Francisco- para saber si se asegura el liderazgo antes de enfrentar a los asiáticos en la última jornada.

El resumen de Argentina vs. Austria

La albiceleste, como acostumbra, asumió el protagonismo, se hizo con la pelota y construyó sus ofensivas a partir del juego colectivo. Tras un gran movimiento de balón en el que la tocaron varios futbolistas, Lionel Messi limpió el juego para Enzo Fernández y éste le dio un preciso pase a Lautaro Martínez, quien quedó mano a mano con el arquero y lo derribaron entre Stefan Posch y Xaver Schlager cuando iba a definir. En primera instancia, el juez no marcó penal, pero lo convocó el VAR y al revisar la jugada se percató de que los jugadores austríacos golpearon en el tobillo al delantero argentino y nunca llegaron a la pelota.

Quien se hizo cargo del penal fue Messi. El 10 esperó hasta último momento que el arquero Alexander Schlager se mueva, pero éste lo esperó hasta el final y el rosarino envió su zurdazo al costado del palo izquierdo. Los europeos festejaron el yerro como un gol y aprovecharon el envión emocional para plantarse de igual a igual y tuvo sus aproximaciones a partir de envíos al área que hizo de dos tiros libres.

¡ERRÓ LEO! 🇦🇷 Leo Messi no pudo convertir el penal y todo sigue igual 🫂 ¡Vamos Capitán!



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Messi tuvo revancha poco después. La Argentina construyó por el medio, la jugada se ensució, pero Lautaro Martínez, posiblemente en offside, se las ingenió para dársela al capitán, quien cortó hacia el arco a toda velocidad y prefirió enganchar a definir. En el retroceso, David Alaba se llevó por delante la pelota y el arquero Schlager impidió el tanto con la pierna.

No parecía ser la tarde de Lionel. Impreciso después de fallar el penal, la selección nacional sintió su bajón. Tampoco tuvo suerte, porque después de otra gran jugada colectiva en la que Schlager rechazó el esférico del área a las apuradas, definió de primera con el arquero ya vencido y Alaba despejó el balón con su pierna izquierda.

Lionel Messi no tuvo su mejor primer tiempo, pero abrió el marcador para la selección argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Cuando Austria se animó a salir del fondo, dejó espacios y sufrió. El conjunto dirigido por Scaloni fue vertical cada vez que recuperó la pelota en su campo y puso en aprietos a su rival, aún cuando retrocedió con mucha gente y tuvo superioridad numérica sobre los atacantes.

Primero se escapó Lautaro, pero el ataque no prosperó. A la siguiente, Messi se la dio a Thiago Almada, este verticalizó por el medio y se la entregó a Facundo Medina por la izquierda. El lateral envió un centro raso hacia atrás que el propio Almada abrió su piernas para que la pelota siga su trayecto hacia el astro argentino, que definió con su pierna zurda al palo derecho de Schlager y abrió el marcador. El tanto, además, le posibilita ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 17 anotaciones, una más que el alemán Miroslav Klose con quien compartió la marca desde que le hizo un hat-trick a Argelia.

Desde entonces, la albiceleste ganó en tranquilidad, a la vez que los miles de hinchas se hicieron escuchar más que nunca en las tribunas del magnífico estadio de Dallas. Más allá del tanto, la postura de cada equipo no cambió y el primer tiempo concluyó luego de una tenencia prolongada del balón del equipo sudamericano.

Austria salió al complemento con sus líneas más adelantadas y combativo, decidido a ir a buscar el empate y defender con más rudeza. No obstante, fue un espejismo porque enseguida la Argentina retomó el control de la pelota y se defendió con ella. El problema fue que hizo infracciones cerca del área y le dio posibilidades a un rival sin demasiadas ideas. Ello, por ejemplo, obligó a Emiliano Martínez a intervenir ante un tiro libre de Marcel Sabitzer que no fue direccionado como para complicar a ‘Dibu’.

Austria apeló al juego físico para frenar a los jugadores argentinos Tony Gutierrez - AP

El partido se hizo espeso y la selección argentina perdió sorpresa para atacar, aún con los ingresos de Nicolás González y Julián Alvarez para refrescar la ofensiva. Su oponente se acomodó en esa coyuntura y fue paciente para esperar su chance, aún en desventaja. Y avisó. Marcel Sabitzer rompió por la izquierda, envió un centro y el gigante Michael Gregoritsch cabeceó forzado porque lo incomodó Medina.

De pelota parada, después del cooling break del segundo tiempo, la albiceleste casi sentenció la historia con un cabezazo de González, tras un tiro de esquina enviado desde la izquierda por Messi. Desde entonces, cedió el balón y tuvo que resguardarse cerca de ‘Dibu’ Martínez frente a un rival que se animó más de lo que lo había hecho hasta entonces.

Austria apeló al juego físico para frenar a los jugadores argentinos Tony Gutierrez - AP

Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes ingresaron para darle aire fresco al equipo, con el volante de Boca como eje. Nico González tuvo, otra vez, el triunfo en sus pies. El mediocampista de Atlético de Madrid recibió un pase largo de Lisandro Martínez, enfiló hacia el arco, se sacó de encima a Konrad Laimer con un ‘sombrerito’ y su disparo con la pierna derecha lo tapó Kevin Danso. El rebote le quedó a Enzo Fernández y, otra vez, el zaguero central del equipo europeo evitó el segundo tanto albiceleste.

El colegiado adicionó cinco minutos y los austríacos enviaron al área la pelota cada vez que pudieron para aprovechar su altura. Danso le bajó con la cabeza a Patrick Wimmer un tiro libre frontal de Sabitzer y el jugador de Wolfsburgo no la pudo direccionar bien.

El equipo de Scaloni sentenció la historia de contraataque. Paredes cortó un avance del rival y el balón le quedó a Messi. Con panorama, el astro la cambió de frente para Julián Alvarez, quien definió mano a mano con el arquero Schlager y este ganó el duelo. El rebote le cayó a Paredes, quien se la dio adentro del área al 10 y éste, con varios defensores en el área chica, necesitó rematar dos veces para anotar su doblete y darle el triunfo a la Argentina.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Doblete de Leo Messi en el final del partido para demostrar una vez quién es el mejor jugador de todos los tiempos 🔟



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Olvidado el penal fallado en el primer tiempo y a días de cumplir 39 años, el rosarino casi se va del partido con otro triplete, como contra Argelia. Sin embargo, el tiro libre que intentó desde muy lejos salió a centímetros del palo derecho de un Schlager que pudo con todos los futbolistas argentinos, menos con la leyenda de los seis Mundiales y los 18 goles.

La última fecha del Grupo J del Mundial 2026 será el sábado 27 de junio con dos partidos en simultáneo a las 23 (hora argentina). La Argentina se medirá con Jordania, otra vez en Dallas, mientras que Argelia y Austria se verán las caras en el Kansas City Stadium.

Como la Argentina ya no puede caer más allá del segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona, su oponente en la primera instancia de eliminación directa saldrá del Grupo H, en el que España se encamina a ser primero pero su escolta es una incógnita porque de cara a la última jornada los otros tres equipos -Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- tienen chances de avanzar como segundos.