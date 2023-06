Riquelme y su partido homenaje en la Bombonera: a cinco días, la falta de certezas aumenta la ansiedad de los hinchas de Boca

escuchar

Un manto de incertidumbre sobre asuntos centrales envuelve la previa de un hecho histórico. Este domingo 25 de junio se realizará el partido despedida a Juan Román Riquelme y todavía es una incógnita cuándo comenzará la venta de entradas y cuáles serán sus valores. Con apenas 10 días de anticipación, muy lejos de los tiempos lógicos de un evento semejante, fue el propio ídolo de Boca el que confirmó el miércoles pasado que volverá a pisar el campo de juego de la Bombonera como futbolista después de 9 años. Si eso activó el entusiasmo generalizado del pueblo xeneize y de todos los que disfrutaron del proclamado “Último 10″, la presencia confirmada de Lionel Messi elevó todo a la enésima potencia.

Desde ese instante, el entusiasmo de los hinchas (de Boca y de otros clubes, que fueron contemporáneos de su categoría en la selección argentina, Barcelona, Villarreal y Argentinos Juniors) chocó de frente con la indefinición. La pregunta: “¿Cuándo salen las entradas a la venta?” va y viene en redes sociales y grupos de Whatsapp, sin respuesta. Aunque de acuerdo a lo que pudo averiguar LA NACION, este miércoles habría novedades al respecto y los socios de Boca tendrían la prioridad para conseguir los tickets.

Según versiones, el asunto se resolvería mediante la plataforma soysocio.bocajuniors.com.ar, el sitio en donde habitualmente los socios y abonados de Boca aplican para habilitar sus carnets en la previa de cada partido del conjunto xeneize. Si esto se confirma, algo que podría ocurrir este miércoles, como la capacidad del estadio es de 54.000 localidades y el club de la Ribera tiene 315.000 socios entre activos y adherentes, no habría posibilidades de que haya remanentes para no socios.

“Messi va a estar”, sentenció Riquelme en la conferencia de prensa aludida. También se asegura que formarán parte de la fiesta Sergio Agüero, Ángel Di María, Leandro Paredes, Fabricio Coloccini, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Mauricio Serna, Jorge Bermúdez, Rodrigo Palacio, Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo, entre otros. Asimismo, pudo saberse que la transmisión estará a cargo de la TV Pública y el show musical estará a cargo de Damas Gratis. El partido empezaría a las 16.

La situación del Titán es compleja. De buena relación con el homenajeado, su participación está en duda: al menos hasta este martes, el domingo a las 15.30 debe dirigir a Platense en su visita a Arsenal. Aunque no se descarta que el horario de ese encuentro se modifique para que el máximo artillero xeneize forme parte de la fiesta en la Bombonera.

Por otro lado, LA NACION accedió a los valores que se manejan en la pauta comercial de la publicidad estática del partido, a reflejarse en la cartelería del estadio. El pack más costoso es $ 25.000.000 más IVA a cambio de 24 salidas de 15 segundos cada una en los carteles perimetrales y seis entradas. El más económico: $ 8.750.000 más IVA a cambio de 8 salidas de 15 segundos cada una y dos entradas.

“Elegimos ese día porque Maxi (Rodríguez) lo hace el 24 y a mí se me complica porque es mi cumpleaños y en Don Torcuato se festeja”, comentó Riquelme en la que hasta ahora fue su única conferencia de prensa desde que asumió como dirigente del club, hace tres años y medio (aunque obviamente no se presentó como tal). Además, ratificó que será un partido entre Boca y la selección argentina. “Si eran dos equipos de Boca, Leo no podía jugar. Por suerte sí, y va a jugar en el estadio más lindo del mundo”, dijo.

Hay otro tema sobre el cual también hay indefinición. Ocurre que existen versiones de que habría más de un partido despedida, a los efectos de que los fanáticos no se agolpen en solo un homenaje. Jorge Ameal, presidente de Boca, no dudó: “Estoy convencido de que no va a ser la única fecha”. Aquello no fue para nada casual. Consciente del rol que ocupa en la historia del club de la Ribera como futbolista, Riquelme y su gente evalúan una alternativa novedosa.

Desde hace unas semanas se evalúa que, además del acontecimiento puntual en la Bombonera, el ídolo organice una suerte de gira por diversos estadios de la Argentina para ofrecerles a los fanáticos la posibilidad de verlo. Así, se evitarían grandes contratiempos en pos de conseguir entradas para el 25 de junio. Al respecto, el propio Román fue cauto con eso. “No sé si será el último partido porque me insisten con hacer más partidos. Veremos después del 25 cómo estamos”, dijo ante la prensa.

A cinco días del gran evento, lo único concreto es que el domingo se despide uno de los máximos ídolos de la historia de Boca y el hombre que más partidos jugó con esa camiseta en la Bombonera. Aunque aún no se sepa a qué hora, ni cuándo salen las entradas a la venta, ni qué valor tendrán.