River: a Maxi Salas le redujeron la sanción y podrá estar frente a Sarmiento

Marcelo Gallardo tendrá una baja menos de las numerosas que se le acumularon entre convocados a las selecciones, lesionados y suspendidos. Para enfrentar el próximo domingo a Sarmiento, en el Monumental, a las 19.15, por la 12a fecha del Torneo Clausura, River contará con Maximiliano Salas, a quien el Tribunal de Disciplina de la AFA redujo de dos a un partido la suspensión que había recibido tras ser expulsado frente a Deportivo Riestra.

El delantero cumplió una jornada de inhabilitación el último domingo, en la derrota frente a Rosario Central. Había recibido la tarjeta roja tras un exceso verbal contra el juez asistente en el cotejo frente a Riestra. River apeló la sanción y consiguió la reducción, que ya tiene varios precedentes en este Clausura y no era habitual en el Tribunal de Disciplina.

Tribunal de Disciplina de la AFA. AFA

En las semanas anteriores, la suspensión de cuatro cotejos al entrenador Gustavo Costas, por gritarle “ladrón” al árbitro Darío Herrera, fue rebajada a dos jornadas. Otros dos casos: Aaron Quirós (Vélez), de dos a una tras ser expulsado contra Riestra, y Kevin Lomónaco (Independiente), de dos a uno por la roja recibida ante Vélez.

Quien no podrá jugar el domingo es el volante Juan Portillo, suspendido por una jornada tras la expulsión por doble amonestación ante Rosario Central. River sufrió tres expulsados en los últimos cuatro partidos. A los citados Portillo y Salas hay que sumarle a Marcos Acuña, en San Pablo, contra Palmeiras.

“Entiendo que las pulsaciones están a mil, pero en los partidos calientes hay que ser inteligentes. Tener templanza y aprender. Nos viene pasando seguido, es incómodo tener que jugar con uno de menos. Eso hace que suframos las consecuencias. Hay que aprender", expresó Gallardo sobre la indisciplina que viene arrastrando su equipo.

Gallardo deberá rearmar la formación para enfrentar a Sarmiento Andre Penner� - AP�

El entrenador recupera a su principal delantero -cuatro goles y dos asistencias en 820 minutos distribuidos en 11 partidos- en una semana en la que se quedó sin seis jugadores por la fecha FIFA para las selecciones: Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juanfer Quintero y Matías Galarza. Con el Sub 20 está el juvenil Ian Subiabre.

De los lesionados, en los próximos días se determinará si Enzo Pérez, que sufrió un profundo corte en una pierna en el desquite contra Palmeiras, y Sebastián Driussi, en recuperación de un desgarro, entran en la lista de convocados.

Con varios cambios, la posible formación contra Sarmiento sería con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Milton Casco; Guiliano Galoppo, Agustín de la Cuesta o Pérez, Nacho Fernández y Santiago Lencina; Miguel Borja o Facundo Colidio y Salas.

River viene de tres derrotas seguidas en el Clausura (Atlético Tucumán, Riestra y Rosario Central), descendió al cuarto puesto en la Zona B y en la Tabla Anual se ubica en el tercer puesto, clasificatorio para la etapa previa de la Copa Libertadores.

La otra vía para acceder a la Copa Libertadores es la obtención de la Copa Argentina. Si bien todavía no fue informado oficialmente, River disputará la semifinal ante Independiente Rivadavia el viernes 24 de este mes, a las 21, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.