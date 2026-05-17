Preocupación en Independiente: el club radicó una denuncia penal por tres casos de grooming en las divisiones juveniles.

Este viernes, las autoridades del club Independiente presentaron una denuncia penal en la Justicia bonaerense tras detectar tres casos de grooming que afectaron a menores que juegan en el fútbol infantil de la institución. Debido a esta situación, se activaron los protocolos correspondientes.

Según pudo saber LA NACION, hace dos meses el padre de uno de los niños afectados detectó que su hijo había sido víctima de esta modalidad delictiva y se comunicó con el entrenador de su respectiva categoría para informar la anomalía. Inmediatamente, y de acuerdo a un comunicado oficial del club, los directivos de la institución de Avellaneda recibieron a la familia de la víctima en la sede social y pusieron a su disposición la asistencia necesaria para resguardar la salud psicofísica del menor.

Alertado por las maniobras de manipulación a las que había sometido ese niño a través de las redes sociales, Independiente le comunicó a todas las áreas de la institución para reforzar la prevención. Fue justamente en ese contexto que el equipo interdisciplinario identificó otros dos casos con características similares en la pensión del club.

📌 Comunicado Oficial



El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:



El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido… pic.twitter.com/fMqUNZaisS — C. A. Independiente (@Independiente) May 17, 2026

“Frente a este panorama, Independiente convocó a Grooming Argentina, cuyos especialistas fueron recibidos en el predio de Villa Domínico, para coordinar charlas informativas y preventivas destinadas a concientizar sobre los riesgos de este delito”, se añadió de manera oficial.

Con toda la respectiva documentación y el material necesario, este viernes, uno de los apoderados del club y un dirigente se presentaron ante la Fiscalía n.º 2 de Avellaneda para formalizar la correspondiente denuncia penal y entregar las pruebas recopiladas. Además, se acordó con la fiscal a cargo regresar este lunes con el objetivo de ampliar la presentación y aportar nueva información.

Preocupación en Independiente: el club radicó una denuncia penal por tres casos de grooming en las divisiones juveniles. Ricardo Pristupluk - LA NACION

“El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores”, se añadió desde la institución.

Qué es el grooming

El grooming se trata de un delito cibernético en el que un adulto utiliza tácticas de manipulación y engaño a través de internet para ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente con fines de acoso o abuso sexual.

El grooming se trata de un delito cibernético en el que un adulto utiliza tácticas de manipulación y engaño a través de internet para ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente con fines de acoso o abuso sexual. Shutterstock

El agresor suele llevar a cabo determinadas acciones para manipular a la víctima, como utilizar perfiles falsos para hacerse pasar por alguien de la misma edad o con intereses similares y/o buscar apartar al menor de su entorno, ganando su confianza y creando dependencia emocional.