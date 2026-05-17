Preocupación en Independiente: el club radicó una denuncia penal por tres casos de grooming en las divisiones juveniles
Representantes legales presentaron pruebas ante una fiscalía de Avellaneda
- 3 minutos de lectura'
Este viernes, las autoridades del club Independiente presentaron una denuncia penal en la Justicia bonaerense tras detectar tres casos de grooming que afectaron a menores que juegan en el fútbol infantil de la institución. Debido a esta situación, se activaron los protocolos correspondientes.
Según pudo saber LA NACION, hace dos meses el padre de uno de los niños afectados detectó que su hijo había sido víctima de esta modalidad delictiva y se comunicó con el entrenador de su respectiva categoría para informar la anomalía. Inmediatamente, y de acuerdo a un comunicado oficial del club, los directivos de la institución de Avellaneda recibieron a la familia de la víctima en la sede social y pusieron a su disposición la asistencia necesaria para resguardar la salud psicofísica del menor.
Alertado por las maniobras de manipulación a las que había sometido ese niño a través de las redes sociales, Independiente le comunicó a todas las áreas de la institución para reforzar la prevención. Fue justamente en ese contexto que el equipo interdisciplinario identificó otros dos casos con características similares en la pensión del club.
📌 Comunicado Oficial— C. A. Independiente (@Independiente) May 17, 2026
El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:
El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido… pic.twitter.com/fMqUNZaisS
“Frente a este panorama, Independiente convocó a Grooming Argentina, cuyos especialistas fueron recibidos en el predio de Villa Domínico, para coordinar charlas informativas y preventivas destinadas a concientizar sobre los riesgos de este delito”, se añadió de manera oficial.
Con toda la respectiva documentación y el material necesario, este viernes, uno de los apoderados del club y un dirigente se presentaron ante la Fiscalía n.º 2 de Avellaneda para formalizar la correspondiente denuncia penal y entregar las pruebas recopiladas. Además, se acordó con la fiscal a cargo regresar este lunes con el objetivo de ampliar la presentación y aportar nueva información.
“El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores”, se añadió desde la institución.
Qué es el grooming
El grooming se trata de un delito cibernético en el que un adulto utiliza tácticas de manipulación y engaño a través de internet para ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente con fines de acoso o abuso sexual.
El agresor suele llevar a cabo determinadas acciones para manipular a la víctima, como utilizar perfiles falsos para hacerse pasar por alguien de la misma edad o con intereses similares y/o buscar apartar al menor de su entorno, ganando su confianza y creando dependencia emocional.
Abuso
Entrá a la guía de servicio y encontrá los tips de los expertos sobre cómo prevenir, actuar y encontrar ayuda frente a este problema
Otras noticias de Grooming
La Justicia condena a un hombre a 20 años de prisión por abuso sexual contra una niña sin haber tenido contacto físico
"Se le metió el diablo". Detuvieron en un country a un pastor acusado de abusar de cinco fieles en un templo
Aberrante. Usaba fotos de estudiantes y con Inteligencia Artificial generaba imágenes de abuso infantil
- 1
Resultado de River vs. Rosario Central: quién ganó la semifinal del Torneo Apertura 2026
- 2
River, un finalista generoso: puso el juego, también el alma y el corazón
- 3
En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. Belgrano hoy, por las semifinales del Torneo Apertura 2026
- 4
Lo que dijo Di María en el Monumental: las “cosas que podían pasar” y el avión que nunca despegó