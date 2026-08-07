River acelera la renovación del plantel: Facundo Colidio es nuevo jugador de Vasco da Gama

River continúa con la reestructuración del plantel que impulsó para este semestre. Este viernes, Facundo Colidio llegó a Brasil y fue oficializado en Vasco da Gama. El millonario también avanza con la salida de varios futbolistas que habían sido apartados del plantel. Santiago Lencina ya fue presentado ayer en Burgos, de la segunda división de España, y negocia por Fabricio Bustos una posible salida a préstamo a Rosario Central. El club continúa reduciendo el que se popularizó como el grupo del container, los futbolistas marginados del plantel profesional que se entrenaban aparte en el predio de Cantilo.

La venta de Colidio contempla una cifra inicial del 50% de su ficha por 4,5 millones de dólares, con una cláusula que le permitirá al club brasileño adquirir la otra mitad por 5 millones, si cumple determinados objetivos, según consigna el medio brasileño O’Globo.

El delantero, de 26 años, firmará contrato hasta diciembre de 2029. “Tengo una expectativa muy grande, sé bien el tamaño del club al que vengo. Agradezco todo el apoyo que recibí en mis redes, porque lo vi. Espero dar muchas alegrías“, dijo Facundo Colidio al desembarcar este viernes en el aeropuerto de Río de Janeiro, según recogieron los medios brasileños que lo esperaban.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante argentino Facundo Colidio.



O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo… pic.twitter.com/i2UfpCFu8w — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 7, 2026

Colidio dejará Núñez luego de tres años. Desde su llegada, a mediados de 2023, disputó 136 partidos oficiales, convirtió 32 goles, aportó 16 asistencias y conquistó dos títulos: el Trofeo de Campeones 2023, en cuya final marcó frente a Rosario Central, y la Supercopa Argentina 2023 ante Estudiantes.

Además del ingreso económico, la transferencia también le permitirá a River disponer de un cupo adicional para incorporar futbolistas hasta el 2 de septiembre, ya que la operación se concretará después del cierre del mercado de pases. La próxima que se oficializará en las próximas horas es la esperada llegada de Thiago Almada.

En paralelo, la dirigencia continúa resolviendo los casos de los jugadores que fueron separados del plantel profesional. El jueves quedó oficializada la salida de Santiago Lencina, quien fue presentado como refuerzo de Burgos, de la segunda división de España. El mediocampista, de 20 años, pasó a préstamo por una temporada, con opción de compra por el 50% de su ficha y una opción de recompra en favor de River.

Durante el primer semestre apenas sumó nueve partidos y 240 minutos, sin goles ni asistencias, antes de quedar fuera de la consideración del cuerpo técnico.

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗟𝗲𝗻𝗰𝗶𝗻𝗮, 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗕𝘂𝗿𝗴𝗼𝘀 𝗖𝗙



El joven mediapunta llega cedido por River Plate para la temporada 2026/27, con opción de compra.



¡Bienvenido a El Plantío, Santiago!#LatidoBlanquinegro



Más información 👇 — Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) August 6, 2026

El próximo que podría abandonar el grupo de relegados es Fabricio Bustos. River mantiene conversaciones con Rosario Central para concretar un préstamo del lateral derecho, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo y el futbolista tampoco tomó una decisión sobre su futuro.

Bustos llegó a River en agosto de 2024 por una cifra cercana a los cuatro millones, pero nunca consiguió consolidarse. En total disputó 53 partidos, no convirtió goles y entregó dos asistencias. La llegada del uruguayo Giovanni González y el regreso de Gonzalo Montiel terminaron por quitarle espacio hasta quedar apartado del plantel principal.

Las últimas semanas ya dejaron River Andrés Herrera, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Alex Woiski, Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Lencina y ahora se suma Colidio, aunque este último no formaba parte del grupo relegado.

¿Quiénes quedan de los jugadores del “container”?

Con la salida confirmada de Lencina y la posible transferencia de Bustos, el grupo que todavía permanece entrenándose en el predio de Cantilo continúa reduciéndose. Hoy permanecen allí Germán Pezzella, Matías Viña, Kendry Páez, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo y el propio Bustos, mientras que Kevin Castaño cuenta con autorización para trabajar en Colombia mientras define su futuro.

De todos modos, varios ya tienen alternativas para continuar sus carreras lejos de River. Viña podría regresar a Europa: Getafe negocia con Flamengo, dueño de su pase, por un préstamo con opción de compra, mientras que Olympiakos también mostró interés. Páez tampoco continuará en Núñez y Chelsea trabaja para encontrarle un nuevo destino. En el caso de Galarza Fonda, su representante aseguró que la propuesta más fuerte proviene de Italia y mencionó a Juventus entre los interesados.

A su vez, Galoppo recibió sondeos desde el fútbol argentino y Europa, aunque su salida está condicionada por el conflicto con su exrepresentante que derivó en una inhabilitación de la FIFA. Pezzella, por último, recibió una propuesta de Emiratos Árabes Unidos después de que también surgiera la posibilidad de pasar a Gimnasia.