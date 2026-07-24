River anunció que Ángel Correa es nuevo jugador del club

River anunció este viernes que Ángel Correa se incorpora al club, luego de negociaciones con Tigres, de México, que fueron y vinieron y en algún momento parecieron naufragar. Así, el delantero de 31 años cumple su deseo de incorporarse al equipo que dirige Eduardo Coudet. Es el sexto refuerzo del club en este mercado de pases, tras las llegadas de Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Mauro Arambarri y Giovanni González.

“River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución.” Con ese mensaje en su redes sociales, River dio la noticia en la mañana del viernes.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa.



En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7 — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Este jueves, el futbolista argentino no se presentó a los entrenamientos con Tigres en virtud de las negociaciones con River, que entraban en su fase final. Tenía un permiso especial para ausentarse de las prácticas, aunque permanecía en Monterrey a la espera de que las tratativas se destrabaran, algo que ocurrió en las últimas horas del jueves. Por eso, el delantero se tomó un vuelo a la Argentina y en cuanto el club anunció en las redes sociales que la transferencia se había concretado se presentó en una clínica por teña para hacerse la revisión médica correspondiente.

Correa, como ocurrió años anteriores con el francés André-Pierre Gignac, fue uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente de la Liga MX. Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, recaló en Monterrey luego de ocho temporadas con Atlético de Madrid. Y su llegada se tradujo en goles de forma instantánea: firmó ocho en el Apertura 2025. El rosarino fue parte fundamental del ataque de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su velocidad, el explosivo uno contra uno y su capacidad para definir hicieron que los hinchas lo ovacionaran en varios partidos. Y que nadie se reprochara el dinero gastado en su contratación.

¡LLEGÓ ÁNGEL CORREA A LA REVISIÓN MÉDICA, PARA SUMARSE A RIVER!



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El primer año de Correa en México se cerró con números sobresalientes: 23 goles y 13 asistencias distribuidos en 54 partidos. Desde que su nombre apareció en el radar de River se supo que la negociación no sería sencilla: Tigres quería recuperar, de mínima, la inversión realizada en el fichaje del delantero argentino, unos ocho millones de euros. Pero, además, los goles anotados y las asistencias entregadas colocaban al rosarino en una vidriera casi exclusiva. El equipo argentino estaba obligado a invertir fuerte si quería quedarse con los servicios del campeón del mundo. Y así fue.

En abril de este año, las crónicas en la prensa mexicana hablaron de un “partido perfecto” de Correa ante Mazatlán. Tigres se impuso por 5-1 y el atacante rosarino anotó un gol y fabricó los otros cuatro. Concluyó ese día la fase regular del Clausura 2026 con seis pases de gol, más que ningún otro futbolista de la Liga MX. Además, en la fase regular anotó seis tantos. Si se tiene en cuenta que su equipo convirtió 42 goles, el argentino tuvo participación en el 42% de los tantos del equipo. Toda una cifra.

Dos semanas antes de aquel partido contra Mazatlán, Correa también había sido fundamental para la victoria de Tigres ante las Chivas de Guadalajara: anotó un gol y dio una asistencia. Las Chivas llegaban como líderes provisionales del torneo y los Tigres necesitaban una victoria para mantener sus chances de clasificación a la Liguilla. Liderados por Correa, se impusieron por 4-1 y dieron un golpe sobre la mesa.

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