River - Argentinos Juniors, en vivo, por la Liga Profesional: jornada especial por el estadio Monumental renovado y la presencia de Daniel Passarella

18.10. Lleno total

Con las remodelaciones hechas en el Monumental, River pudo ampliar la capacidad de su estadio por lo que esta tarde ante Argentinos Juniors contará con más de 83.000 hinchas en sus tribunas. Desde las 15.45, se abrieron las puertas de la cancha para que los fanáticos puedan ingresar con tranquilidad y no haya inconvenientes en los accesos. Además, los futbolistas del Millonario se están en el vestuario para disputar el duelo de la tercera fecha.

18.00. Cómo será el homenaje y la presencia de Passarella

River agasajará a los campeones del mundo en la previa del partido, pero no serían los dirigentes los que otorguen las distinciones, sino los futbolistas que jueguen esta tarde ante Argentinos. Los homenajeados serán Franco Armani (integrante del plantel y arquero titular de River), además de Pablo Aimar y Roberto Ayala (colaboradores de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la Selección). Entre los invitados están Ubaldo Matildo Fillol, Leopoldo Jacinto Luque representado por su hija Cinthia, Norberto Alonso, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique. También estará Daniel Passarella que regresa a la institución después de diez años y su invitación generó una grieta entre los hinchas que lo reprobarán y los que lo reconocerán.

En unas horas este emblemático buzo verde me acompañará en el homenaje que @RiverPlate le brindará a los campeones del mundo del 78, 86 y 2022 de @Argentina

Siento ansiedad, orgullo y mucha emoción por volver a pisar el campo de juego como en aquel glorioso 25 de junio. pic.twitter.com/0ETkUOpoTB — Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) February 12, 2023

En los últimos días Santiago Poblet, presidente de Relaciones Públicas de River explicó sobre el homenaje: “Nosotros le estamos haciendo un homenaje a los campeones, no es un homenaje a los presidentes. Le pido a la gente que por más bronca que tenga, el domingo tiene que ser una fiesta. Era evitable invitar a Passarella, pero invitar al capitán campeón del mundo y al bicampeón del mundo es un acto de grandeza”, sentenció.

Daniel Passarella Archivo

Vale destacar que no podrá asistir Nery Pumpido, abocado a la final del Sudamericano Sub 20 de Colombia y tampoco asistirá Oscar Ortíz porque no se pudieron contactar con Oscar Alberto Ortiz, otro de los campeones en el 78.

17.50. Monumental renovado

En la previa del duelo, River presentará las obras de remodelación que llevó a cabo en su estadio desde agosto de 2020. Entre las obras más recientes se encuentran tres de las cuatro nuevas tribunas. Además, los futbolistas saldrán al campo de juego por un túnel que se ubica a la altura de la mitad de la cancha. Al lado de esa salida, los renovados bancos de suplentes.

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

17.40. En vivo: cómo ver online River - Argentinos Juniors

El partido tendrá transmisión de ESPN Premium, pero también se puede seguir online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.

River y Argentinos se miden en el Monumental Nicolás Aboaf - FotoBAIRES

17.30. Bienvenidos al minuto a minuto de River - Argentinos Juniors

Comenzamos la cobertura de uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha de la Liga Profesional. El Millonario, recibe al Bicho en un renovado estadio Monumental que contará con más de 83.000 espectadores y un lleno total. El equipo de Martín Demichelis, que regresa al estadio tras su ida a Bayern Munich como futbolista, buscará la recuperación tras la derrota ante Belgrano. Los de Gabriel Milito, por su parte, intentarán estirar la racha ganadoras tras la victoria ante Racing. En la previa del partido, se llevará a cabo un homenaje a todos los campeones del mundo que vistieron la camiseta de River y contarpá con la presencia de Daniel Passarella después de diez años y luego de haber sido el presidente del club cuando descendió a la B.