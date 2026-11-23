No hay triunfo que sea de rutina para River. Cualquier resultado positivo se valora como un pequeño tesoro, y más si se trata de una eliminatoria, instancia que este año le causó más de un disgusto, lo llenó de inseguridades y condicionó sus objetivos. El merecido 3-1 sobre Lanús lo festejó sin sobresaltos recién en el tiempo adicionado de la segunda etapa, en los cinco minutos que siguieron al segundo gol de Thiago Almada, que coronó el contraataque que condujo Andrada. Se metió en los cuartos de final del Clausura, lo último que le queda para paliar un 2026 deficitario. A eso se agarra River para no quedar sofocado por el fuego triunfal de Boca. Tiene que entregar todo, más de lo que fue capaz hasta ahora, porque al final el premio es doble: título y clasificación a la Copa Libertadores, porque hasta ahora debe conformarse con la Sudamericana.

No cabe hacer muchas proyecciones con este River porque a lo largo de estos meses no se reveló como un equipo de garantías. Hay que juzgarlo al día, y lo de este domingo le abrió cierto crédito, más allá de que no hay partido en el que parece que futbolísticamente anda contando las monedas para llegar a fin de mes.

Otamendi le gana en el juego aéreo a Wlk Manuel Cortina

Le hizo tres goles a un Lanús que solo había permitido 12 en 16 fechas. Tuvo de figura a alguien que salió de las sombras, a alguien que se esperaba que iluminara el camino con su gambeta atrevida. Thiago Almada jugó como si supiera que estaba en deuda, que su nivel no se correspondía con su pase por 20 millones de euros, la contratación más cara en la historia del club. Hizo de penal el 1-0, fue fundamental en el 2-1 con el tiro libre en la cruceta palo-travesaño que cayó en los pies de Andrada y, tras un intenso despliegue en los 90 minutos, fue certero en el remate para coronar un contraataque, mientras Driussi se llevaba una marca.

Este River es muy susceptible a cualquier adversidad, tiende a complicarse solo, es capaz de tirar por la borda en un pestañeo lo que estuvo construyendo durante largos minutos. A una media hora inicial más que aceptable le siguió una serie de desacoples que lo instalaron en ese estado dubitativo tan habitual en los últimos tiempos. Del 1-0 con dominio y control de la pelota a un empate que le hicieron aflorar un montón de inseguridades.

Encuentro entre River Plate y Lanus por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. En el Estadio Monumental de River Plate el 22 de Noviembre de 2026. Manuel Cortina

La dura derrota ante Boca dejó sus consecuencias. Martínez Quarta, fuertemente silbado cuando se anunciaron las formaciones, le dejó su lugar a Rivero y el juvenil Espíndola se mantuvo como volante central por otro pibe, Silva, consumido por la presión abrasiva de la Bombonera. El uruguayo González salió de su condición de eterno suplente -justificada en sus bajos rendimientos- por la fecha de suspensión que le resta a Montiel.

Consciente de que se le iba el año entre diversas amarguras, River salió a jugar con un aire reivindicatorio ante una hinchada que, de arranque, apartó los reproches y camufló el malhumor de arrastre por una actitud positiva. Para su beneficio, River se encontró de arranque con un Lanús muy pasivo, casi resignado a que su rival llevara la iniciativa e hiciera correr la pelota en su campo. El equipo de Pellegrino suele ser bastante camaleónico; intercala pasajes de baja tensión, como si estuviera desenchufado, con otros en los que se activa y varias de sus buenas individualidades se articulan colectivamente.

Almada, muy bajo sospecha por sus bajos rendimientos, se mostraba participativo, recibía y descargaba; Correa retrocedía para asociarse y Espíndola se mostraba asentado, seguro en el pase y bien ubicado. Aun en sus momentos más favorables, a River no le funcionaba la franja derecha; Andrada cometía muchas imprecisiones y González no se integraba al circuito.

Almada gambetea a Salvio Manuel Cortina

La falta de gol de River es de larga data. Le cuesta aprovechar lo que genera, que tampoco es mucho. Otamendi se puede perder un gol a dos metros del arco porque no confía en su pierna izquierda para empujar un cabezazo cruzado de Rivero. Como le puede el apuro al equipo de Ponzio, varias veces pretende cortar camino con el centro a la olla. Izquierdoz midió muy mal un cierre sobre Otamendi y le dio un patadón por arriba del torso. Dóvalo se tomó varios segundos para cobrar el penal, cuando ya se pensaba que iba a necesitar el socorro del VAR.

Almada convirtió el penal con un remate raso y se fue a festejarlo, saltando los carteles publicitarios, de cara a los hinchas, para establecer una corriente de afecto que viene fría y necesita de estos picos emocionales. Venía bien River y se le empezaron a volar los papeles entre imprecisiones y jugadores que perdían la posición. Lanús olfateó la dispersión local, salió de la cueva y se animó. Tiene individualidades para armar movimientos asociados. Beltrán tapó ante Wlk tras un pase comprometido de González a Andrada. River estaba inestable y el empate llegó tras una combinación por la derecha entre Moreno y Medina, y la definición de Carrera.

Beltrán, tras la definición, va a chocar con Losada y saldrá lesionado Manuel Cortina

A River le tocaba volver a empezar en el segundo tiempo. Y se hizo cargo de la responsabilidad, buscó ser profundo, le puso el cuerpo y el alma. Acuña salió una vez más lesionado y Beltrán fue reemplazado tras un choque con el arquero Losada. Ortega dinamizó el sector izquierdo y Driussi sacó a relucir ese muy buen delantero que lleva adentro y a veces se ausenta.

El 2-1 contuvo la ansiedad creciente, pero igual River no evitó algún sofocón con los cambios ofensivos de Lanús. Aguantó con más corazón que cabeza y lo remató de contraataque. Avanzar un casillero fue mucho para este River que apuesta a todo o nada.